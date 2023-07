Prihajajo nove močnejše nevihte, Arso izdal opozorilo

Že danes popoldan in zvečer se lahko ponekod razvijejo posamezne nevihte, vremensko dogajanje pa bo po tako rekoč celotni državi bolj pestro v noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj. Pri agenciji za okolje pričakujejo nastanek močnejših neviht z nalivi, močne sunke vetra in lokalno tudi točo.

Neurja bodo v nedeljo popoldne postopno začela slabeti in se umikati iznad naših krajev, bodo pa ponekod kljub temu še vedno mogoče posamezne plohe in tudi nevihte, so še sporočili z agencije za okolje, ki je za nedeljo izdala tudi oranžno opozorilo. Najbolj pestro vremensko dogajanje v nedeljo pričakujejo med 12. in 18. uro, ko bodo neurja lahko zajela tako rekoč celotno državo.

Nestanovitno vreme se bo po napovedih Arsa nadaljevalo tudi prihodnji teden.

Napovedana neurja najverjetneje ne bodo tako zelo intenzivna kot serija neviht, ki je Slovenijo dlje časa bičala v preteklih tednih, pa ocenjujejo pri vremenskem portalu Neurje.si.

"Pogoji niso tako izraziti kot ob preteklih neurjih, saj bo na voljo manj konvektivne energije, prav tako ni tako izrazitega vetrovnega striga, kot je bil minuli teden (izjema Italija). Vseeno pa se lahko ponekod zaradi raznolikosti reliefa, orografije ter vetrov razvije krajevno neurje s točo ter močnim vetrom," so zapisali na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook.