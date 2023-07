Po uničujočem neurju: gasilci in vojaki hitijo z odpravljanjem posledic #foto #video

V Čepovanu in sosednjem Lokovcu ekipe hitijo z odpravljanjem posledic zadnjega neurja. Največ dela imajo gasilci, pripadniki civilne zaščite in Slovenske vojske na ožjem območju Čepovana, kjer je bilo razdejanje najhujše, so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko. Vse aktivnosti je nekaj po 12. uri začasno zaustavila nova nevihta, so še zapisali.

V Čepovanu nadaljujejo prekrivanje streh in odpravljanje posledic zadnjega neurja. Na terenu so gasilci in pripadniki CZ ter 30 pripadnikov Slovenske vojske.

Na terenu so tudi ekipe zavarovalnic.

1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16

Foto: Ervin Čurlič, regijski štab CZ za severno Primorsko

Prebivalci Čepovana in Lokovca so še vedno brez električne energije, čeprav se predstavniki Elektra Primorske trudijo odpraviti vse prekinitve in nadomeščajo vse polomljene drogove, so še sporočili iz regijskega štaba CZ za severno Primorsko.