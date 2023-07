Novogoriški župan o grozljivih razmerah: Srhljivo opustošenje je tukaj

"Po enem letu, ko smo se tukaj spopadli z največjim požarom v zgodovini, se danes spopadamo s popolnoma drugimi težavami – neurji, ki trajajo praktično že ves teden. V Čepovanu je kratko neurje razdejalo cel kraj, hiše so brez streh, ni elektrike," je ob ogledu razmer na območju Čepovanskega dola povedal minister za obrambo Marjan Šarec.

Po njegovih besedah je nujno, da čim prej pripeljejo ponjave in čim več dvigal, s katerimi bodo lahko te ponjave napeli. Prav tako je treba čim prej vzpostaviti oskrbo z električno energijo. "Če bo treba, bomo kaj pripeljali tudi iz Ljubljane," je dejal minister.

Zagotovil je hitro ukrepanje in pomoč pripadnikov Slovenske vojske, ki bodo pomagali, "dokler bo treba." Ob tem je spomnil, da so pripadniki SV še vedno na Koroškem, v Vojniku in Šentjurju, kjer še vedno odpravljajo posledice neurja. Do četrtka so tudi podaljšali pomoč vojske v Črni na Koroškem.

Vse intervencijske stroške občin bomo pokrili, lanska sprememba zakonodaje nam to omogoča. Pripravlja se sprememba zakonodaje za sanacijo škode. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč bomo spremenili tako, da bo občina dobila 20 % vnaprej, je povedal minister

Šarec in predstavniki pristojnih služb so si posledice neurja ogledali tudi v drugih prizadetih krajih na Goriškem. Med drugim so se ustavili v Orehovljah in Novi Gorici.

Na območju Nove Gorice ni hiše, ki bi ostala nepoškodovana

Po besedah župana občine Nova Gorica Sama Turela je v ponedeljek zvečer klestila toča, danes pa je to območje prizadel močan veter. "Prav srhljivo opustošeno je tukaj," je dejal v izjavi za medije.

Kot je opisal poveljnik civilne zaščite novogoriške občine Andrej Biaggio, je jutranje neurje ne samo odkrivalo strehe, ampak so te tako močno poškodovane, da so na tla padala celotna ostrešja. "Razmere so res grozljive in zastrašujoče," je ocenil in dodal, da ni skoraj nobene hiše, ki bi ostala nepoškodovana.

Po prvih ocenah je sicer močno poškodovanih 15 objektov. Predvidevajo, da selitve prebivalcev ne bodo potrebne, če pa se izkaže, da jih bo treba evakuirati, imajo tudi nastanitvene enote, je dejal Biaggio.

Stroške bo krila država

Poveljnik Javne gasilske službe v Novi Gorici Simon Vendramin je povedal, da imajo trenutno evidentiranih 25 poškodovanih ostrešij. Škoda pa ni nastala samo na območju Čepovanske doline, ampak tudi v širši okolici, Lazne ter Zgornjega in Spodnjega Lokovca, kamor se še prebijajo. Preostale poti so trenutno prevozne normalno, je povedal Vendramin.

"Za zdaj bomo skušali čim bolj omiliti posledice in preprečiti nastajanje nadaljnje škode in potem po najboljših močeh pomagati ljudem, da se škoda povrne in da dobijo hiše spet strehe," je napovedal župan Turel.

Ob tem je pohvalil gasilce, pripadnike civilne zaščite in vse, ki so prizadetim priskočili na pomoč. Na občini so aktivirali vse razpoložljive sile, za pomoč so zaprosili sosednje občine, pomagala bo tudi Slovenska vojska.

Na občini so tudi že aktivirali proračunsko rezervo, dobili so tudi zagotovilo, da bo stroške nato pokrila država.

Škode za več deset milijonov evrov

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je ocenil, da imajo na razpolago dovolj sil. Danes pričakujejo tudi okoli 30 vojakov, ki bodo pomagali odstranjevati porušeno drevje in drugo. "Verjamem, da jih bodo tukaj dobro izkoristili, ker so fantje pridni," je dejal in omenil tudi možnost pomoči gasilcev iz krajev, ki tokrat niso bili tako hudo prizadeti.

Točno višino škode je po Šestanovih besedah trenutno težko ocenjevati, a glede na njegove izkušnje bo segala v več deset milijonov evrov.

V. d. generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je zagotovil, da je trenutno v njihovih skladiščih na voljo dovolj materiala, ki ga potrebujejo za sanacijo. "Z lokalnimi štabi se dogovarjamo, kaj vse imamo, da ponudimo zaloge, tako da tudi premeščamo iz nekoliko manj prizadetih krajev v bolj prizadete," je pojasnil.

Brežan: Na neurja in podnebne spremembe se bo treba pripraviti na sistemski ravni



Razmere na terenu si je danes ogledal tudi minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, ki je s sodelavci obiskal občino Črna na Koroškem. Kot je dejal v izjavi za medije, vse kaže, da bodo neurja postala naša stalnica, ki nas bo spremljala v prihodnje. Zato se bo treba na tovrstna neurja in podnebne spremembe po njegovih besedah pripraviti na sistemski ravni.



Ocenil je, da bo treba veliko vlagati tudi v preventivo. Kar zadeva vodotoke, pa bo treba narediti kakšen korak naprej pri upravljanju s to vodno infrastrukturo in v ta namen zagotoviti določena sredstva.



"Raziskave kažejo, da nam vsak evro, ki ga vložimo v preventivo na vodotokih, bistveno zmanjša škodo. Vemo, da takšnih dogodkov z neurjem v prihodnosti ne bo manjkalo. V ponedeljek smo se na sestanku pri predsedniku vlade pogovarjali o tem, da bomo šli v ponovno spremembo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, kjer bomo predvsem občinam zagotavljali, da hitreje pridejo do sredstev tudi za sanacije po takšnih nesrečah," je povedal Brežan. Izpostavil je, da so prizadetim občinam v majski ujmi že izplačali sredstva za pokritje intervencijskih stroškov.



Minister je še napovedal, da bo direkcija za vode prisluhnila občinam glede ureditve hudournikov, vendar bo morala imeti glavno besedo pri tem stroka. Predvsem je treba imeti dobro pripravljene projekte in tudi ustrezna finančna sredstva, da se bodo lahko ti projekti izvajali, je še dejal Brežan.