Silovito neurje v Švici: umrla ena oseba, veter pihal s hitrostjo 217 kilometrov na uro

V neurju so bili uničeni avtomobili, odneslo je več streh, izruvana so bila številna drevesa, motene so bile železniške povezave.

V neurju so bili uničeni avtomobili, odneslo je več streh, izruvana so bila številna drevesa, motene so bile železniške povezave. Foto: Profimedia

Ena oseba je umrla, ko je gradbeni žerjav padel na avtomobil, ki je nato zagorel.

Kratkotrajno, a močno neurje je v mestu ob francoski meji povzročilo tudi precejšnjo gmotno škodo. V neurju so bili uničeni avtomobili, odneslo je več streh, izruvana so bila številna drevesa, motene so bile železniške povezave.

Veter je odkrival strehe in podiral drevesa. Foto: Profimedia



Švicarski zvezni urad za meteorologijo MeteoSwiss je sporočil, da so v vasi La Chaux-de-Fonds dopoldne izmerili sunek s hitrostjo 217 kilometrov na uro.