Na Rodosu se ob divjanju požara nadaljujejo evakuacije

Gasilci se še vedno borijo z obsežnim požarom na grškem otoku Rodos, pri čemer opozarjajo, da močan veter otežuje njihova prizadevanja za gašenje. Do zdaj so iz nastanitev evakuirali več tisoč ljudi, po podatkih grške policije gre za največjo tovrstno akcijo na otoku do zdaj. Številne turistične agencije medtem odpovedujejo potovanja na Rodos.

Na Rodosu, ki je priljubljena turistična destinacija, gori že skoraj teden dni, medtem ko celotno Grčijo že dlje časa pesti huda vročina, zaradi katere je težko zajeziti požare, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lokalne oblasti na otoku so danes po navedbah AFP in grških medijev sporočile, da so do zdaj na varno premestili skoraj 20 tisoč ljudi, ki so jih ogrožali požari. Po podatkih grškega ministrstva za podnebne krize in civilno zaščito poročil o smrtnih žrtvah ali ranjenih za zdaj ni bilo.

Gre za največjo evakuacijsko operacijo, ki je bila kadarkoli izvedena na otoku

Tiskovni predstavnik gasilske službe na Rodosu je za britanski BBC povedal, da je trenutno na terenu deset gasilskih letal, osem gasilskih helikopterjev, 266 gasilcev, 49 gasilskih tovornjakov in več sto prostovoljcev, ki pomagajo pri boju s plameni.

Grškim gasilcem in prostovoljcem se je pridružilo 31 slovaških gasilcev s štirimi vozili, poleg tega pa še dve francoski in dve turški gasilski letali. V izjavi so zapisali, da gre za "največjo evakuacijsko operacijo", ki je bila kadarkoli izvedena na otoku.

Ob tem gasilci in lokalni uradniki opozarjajo, da bi boj s požarom, ki na zelo obiskanem otoku divja sredi glavne turistične sezone, lahko trajal več dni. Prizadevanja gasilcev naj bi danes, morda pa tudi v prihodnjih dneh oteževal močan veter.

Temperature bi lahko znova presegle 40 stopinj Celzija

Britanski veleposlanik v Grčiji je medtem danes sporočil, da je zunanje ministrstvo v Londonu na otok poslalo "ekipo za hitro posredovanje" za pomoč britanskim državljanom na Rodosu. Številne turistične agencije in letalske družbe so začele odpovedovati potovanja na ta otok, rastejo pa tudi cene v hotelih, potem ko so bili številni turisti na otoku primorani poiskati nadomestna prenočišča.

Grški gasilci se poleg požara na Rodosu še naprej borijo z več deset drugimi požari po vsej državi. Med najbolj prizadetimi je območje zahodno od Aten, pa tudi Lakonija na jugu polotoka Peloponez.

Grčija se še naprej spopada tudi s hudo vročino, meteorologi opozarjajo, da bi temperature v teh dneh lahko znova presegale 40 stopinj Celzija, ponekod bi se lahko povzpele do 45 stopinj Celzija.

Oblasti v Atenah ob tem opozarjajo na veliko nevarnost novih požarov. Tako domačinom kot turistom svetujejo, naj v času najhujše vročine ostanejo doma, številne turistične znamenitosti - vključno z atensko Akropolo - pa bodo v najbolj vročih delih prihodnjih dveh dni zaprte.