Ministrstvo odsvetuje potovanja na Rodos, kjer divjajo gozdni požari

Vsem, ki želijo odpotovati na Rodos, še posebej na jugovzhodni del otoka, v trenutnih razmerah to močno odsvetujejo. Vsem tistim, ki so na Rodos pripotovali prek turistične agencije, pa svetujejo tudi, da ohranjajo stik z organizatorjem potovanja. Foto: Pixabay

Z ministrstva za zunanje in evropske zadeve so sporočili, da do nadaljnjega odsvetujejo potovanja na grški otok Rodos, kjer že več dni divjajo vse nevarnejši gozdni požari. Ob tem pozivajo vse Slovence, ki so trenutno na otoku, naj slovenskemu veleposlaništvu v Atenah sporočijo svojo lokacijo. Na voljo je tudi telefonska številka za nujne primere.

"Pozorno spremljamo razvoj gozdnih požarov na Rodosu. Slovenskim državljanom, ki so že na prizadetih območjih otoka Rodos, svetujemo, da sledijo navodilom civilne zaščite, lokalnih oblasti in hotelskega osebja. V primeru neposredne nevarnosti naj se obrnejo na številko 112," so sporočili z MZEZ in slovenskega veleposlaništva v Atenah.

Za dodatne informacije se lahko slovenski državljani kadarkoli obrnejo na slovensko veleposlaništvo v Atenah. Vse državljane, ki so trenutno na Rodosu, so pozvali, naj prek e-pošte sloembassy.athens@gov.si sporočijo, kje so. V nujnih primerih naj pokličejo na dežurno telefonsko številko veleposlaništva: +306976407710.

Grško zunanje ministrstvo odprlo dve telefonski številki

Grško zunanje ministrstvo je odprlo tudi dve telefonski številki, ki sta na voljo izključno tujim turistom in na kateri lahko pokličejo v primeru dodatnih vprašanj: +30 210 3681259 in +30 210 3681350.

Aktualne informacije o požarih so na voljo na spletni strani lokalnega medija Rodiaki (rodiaki.gr), na spletni strani grške civilne zaščite (civilprotection.gov.gr) ter na družbenem omrežju Twitter, in sicer na profilih @112Greece in @GSCP_GR. Širjenje požara je mogoče spremljati tudi na spletni strani agencije EU za satelitsko opazovanje Copernicus.

Na njih so se obrnile tri slovenske družine

"Do zdaj so se na nas obrnile tri slovenske družine, ki so trenutno na Rodosu. Vse so bile evakuirane in so zunaj nevarnosti. Prav tako nas je za nasvet prosila skupina Slovencev, ki je danes želela odpotovati tja," so še zapisali v skupnem konzularnem obvestilu za slovenske državljane.

Dodali so, da vsem, ki želijo odpotovati na Rodos, še posebej na jugovzhodni del otoka, v trenutnih razmerah to močno odsvetujejo. Vsem tistim, ki so na Rodos pripotovali prek turistične agencije, pa svetujejo tudi, da ohranjajo stik z organizatorjem potovanja.