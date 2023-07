V Grčiji divjajo požari, ozračje zaradi dima zadušljivo

Gasilci v Grčiji danes nadaljujejo boj s tremi požari, ki so izbruhnili blizu Aten in ki so številne prebivalce zlasti obalnih kraljev prisilili k umiku z domov.

V Grčiji gasilci nadaljujejo boj s požari pri Atenah. Najhujši požar trenutno divja v gozdovih na območju Dervenohorije, približno 50 kilometrov severno od grške prestolnice. Ogenj je 140 gasilcem s pomočjo šestih letal in enega helikopterja v določeni meri uspelo spraviti pod nadzor.

Gasilci in pripadniki civilne zaščite so se vso noč borili s požari, pri čemer je prva naloga zaščita človeških življenj, obenem pa tudi pomembne javne infrastrukture in zasebnih nepremičnin, je danes povedal tiskovni predstavnik gasilcev Janis Artopjos.

Ognjeni zublji sicer ne ogrožajo naselij, je pa ozračje na območju zadušljivo zaradi dima, ki je zajel regijo, je povedal župan enega od bližnjih krajev, Tanagra. V primerjavi z nočjo se je stanje sicer izboljšalo, a da bi požar omejili, je potrebnega še nekaj dela, je dejal.

Številni so morali zapustiti svoje domove

Od ponedeljka gori tudi približno 40 kilometrov jugovzhodno od Aten, kjer se je požar začel v kraju Kuvaras, nato pa razširil proti sosednjim letoviškim krajem Anavisos, Lagonisi in Saronida. Tam so v ponedeljek zvečer številni prebivalci morali zapustiti svoje domove. Več domov je zgorelo.

Danes požar gasi 230 gasilcev in pet helikopterjev. Promet na cestnem omrežju poteka normalno, razen na cestah v neposredni bližini požarov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Še vedno je aktiven tudi tretji požar pri obmorskem letovišču Lutraki, ki leži približno 80 kilometrov zahodno od Aten, blizu Korintskega prekopa. Ogenj, ki je v ponedeljek vodil v evakuacijo 1.200 otrok na počitniških kolonijah, danes gasi 120 gasilcev, pet letal in en helikopter.

Grčija se trenutno tako kot večji del Sredozemlja sooča z vročinskim valom in temperaturami, ki dosegajo 40 stopinj Celzija. Ob močnem vetru oblasti opozarjajo na veliko nevarnost požarov.

WMO: Svet se mora pripraviti na vse bolj intenzivne vročinske valove

Svetovna meteorološka organizacija (WMO) ob tem svari, da bodo visoke temperature na severni polobli vztrajale in se ponekod še okrepile. Svet bi se moral pripraviti na vse bolj intenzivne vročinske valove, so še dodali.

"Temperature v Severni Ameriki, Aziji in na severu Afrike ter v Sredozemlju bodo ta teden več dni presegale 40 stopinj Celzija, saj se vročinski val zaostruje," so zapisali v izjavi, ki jo povzema britanski BBC. Dvignile se bodo tudi nočne temperature, kar lahko vodi v povišano tveganje za srčni napad in smrt, so še opozorili.

Tovrstni vremenski dogodki bodo v prihodnje postajali le še pogostejši in intenzivnejši, zato se mora svet nanje pripraviti, je v izjavi novinarjem v Ženevi dejal svetovalec organizacije za izjemno vročino John Nairn.

Število dlje časa trajajočih in istočasnih vročinskih valov je po njegovih besedah na severni polobli od 80. let preteklega stoletja naraslo za šestkrat. "Nič ne kaže, da bi se ta trend obračal," je dejal in tudi on posvaril pred resnimi posledicami za človeško zdravje in življenja.

Posebej nevarna je nočna vročina

Vročinski valovi so namreč veliko tveganje za zdravje, saj več sto tisoč ljudi vsako leto umre zaradi z vročino povezanih vzrokov, ki bi se jih dalo preprečiti, je dejal. Kot posebno nevarnost nočne vročine je izpostavil dejstvo, da si telo ne more spočiti.

Zdravstvene oblasti v državah od Severne Amerike do Azije že sedaj pozivajo ljudi, naj pijejo zadosti tekočine in se zaščitijo pred žgočim soncem. Minuli teden je svarilo pred izjemno vročino veljalo za več kot 100 milijonov ljudi v ZDA.

Evropa, celina, ki se najhitreje segreva, se ta teden pripravlja na vrhunec vročinskega vala. Ta naj bi najvišje temperature prinesel na italijanska otoka Sicilijo in Sardinijo, kjer Evropska vesoljska agencija napoveduje 48 stopinj Celzija.

Na Siciliji so že avgusta 2021 namerili trenutni evropski temperaturni rekord, 48,8 stopinje Celzija.