Meteorologi potrdili nov temperaturni rekord za celinsko Evropo

"WMO je sprejela nov temperaturni rekord za celinsko Evropo, in sicer 48,8 stopinje Celzija (119,8 stopinje Fahrenheita), izmerjen na Siciliji 11. avgusta 2021," je sporočila organizacija s sedežem v Ženevi in opozorila, da bi temperature v naslednjih dneh, ko se bo vročinski val še okrepil, lahko ta rekord podrle.

Prejšnji potrjeni temperaturni rekord v celinski Evropi je bil 48 stopinj Celzija. Izmerili so ga 10. julija 1977 v Atenah. Nov temperaturni rekord bi sicer običajno objavili v strokovni reviji, vendar pa je WMO pojasnila, da tega še ni imela priložnosti storiti.

"Če se bodo med zdajšnjimi vročinskimi valovi pojavili novi ekstremni temperaturni rekordi, bomo izdali hitro predhodno oceno, nato pa začeli podrobno ocenjevanje v okviru našega natančnega postopka preverjanja," je za spletno stran WMO dejal profesor in poročevalec organizacije Randall Cerveny.

Severna polobla, od ZDA prek Evrope in Kitajske, se trenutno spopada s hudimi vročinskimi valovi, med katerimi se temperature bližajo rekordom ali pa so jih že presegle. Takšna vročina, ki marsikje še ne kaže znakov popuščanja, je lahko za mnoge smrtonosna, hkrati pa ustvarja pogoje za izbruh obsežnih gozdnih požarov.

Ekstremno vreme še naprej pustoši po večjem delu ZDA



Ameriški meteorologi medtem napovedujejo, da se bodo ekstremno visoke temperature na jugozahodu in nekaterih drugih delih ZDA nadaljevale še najmanj do konca julija, severovzhod pa se še naprej spopada z nenadnimi neurji, hudourniki in poplavami, zaradi česar je bilo v nedeljo odpovedanih 2.600 letov. Zaradi ekstremnega vremena je umrlo več ljudi.

Vročina je zajela več kot sto milijonov prebivalcev ZDA, opozorila pred najbolj ekstremno pa so izdali v 13 državah za okrog 75 milijonov ljudi. V Teksasu so letos našteli najmanj 11 smrtnih žrtev zaradi ekstremne vročine. Phoenix v Arizoni je imel do nedelje 17 zaporednih dni z več kot 43 stopinjami Celzija, teksaški El Paso več kot mesec dni nad 38 stopinjami, prvič doslej v zgodovini pa je bilo izdano opozorilo pred ekstremno vročino celo za Miami.

Nacionalna vremenska služba je opozorilo pred ekstremno vročino med drugim izdala tudi za Palm Springs v Kaliforniji, Las Vegas v Nevadi, Phoenix v Arizoni ter Corpus Christi in Houston v Teksasu, pa tudi mesta po Louisiani in celo Koloradu.

Nacionalna agencija za oceane in ozračje (NOAA) je poročala, da so bile junijske temperature za 0,5 stopinje nad povprečjem, za julij pa napoveduje nov rekord. Dolina smrti se bo cvrla še naprej, potem ko so v nedeljo uradno namerili 53 stopinj Celzija, jugovzhod in severovzhod ZDA pa se spopadata z vlažno vročino, ki pri človeku povzroča občutek višjih temperatur, kot kaže termometer.

Nad jugozahodom ZDA se zadržuje območje visokega zračnega pritiska, kar povzroča vročinske valove in drugje, na primer na severovzhodu, huda neurja s poplavami. Zaradi njih so v nedeljo odpovedali 2.600 letov, med drugim v New Jerseyju, New Yorku in v Bostonu.

V Pensilvaniji je 45-minutni naliv v soboto povzročil poplave in sprožil hudournike, v katerih je umrlo več ljudi. Več kot sto ekip reševalcev še vedno išče devetletnega fanta in dvoletno deklico, ki ju je v soboto odnesla voda.

Kakovost zraka po večjem delu severa ZDA je danes spet slaba zaradi nadaljevanja gozdnih požarov v Kanadi, ki so doslej uničili več kot deset milijonov hektarjev gozdov. Tudi Kanada se spopada z nenavadno visokimi temperaturami, čeprav ni tako vroče kot pri južnih sosedih.

Vlada v Ottawi je danes na prošnjo province Britanska Kolumbija v boju s požari poslala na pomoč vojsko in obalno stražo. Po Kanadi divja 883 aktivnih požarov v naravi, od tega jih je 581 povsem zunaj nadzora. Najhuje je v Britanski Kolumbiji, Alberti in Quebecu.

Zračni tokovi dim od časa do časa potisnejo na jug vse tja do Tennesseeja v ZDA in celo do osrednje Floride. Opozorila pred nezdravo količino mikroskopskih delcev v zraku, ki otežujejo življenje vsem, predvsem pa bolnikom z astmo, so danes spet izdali na območju od Chicaga do New Yorka.

Opozorila veljajo za 13 zveznih držav ZDA, odkar že več kot mesec dni gori po Kanadi, pa velja podobno za severno sosedo ZDA, odvisno od tega, kam se obrnejo zračni tokovi. Trenutno je nezdravo na celotnem območju severovzhoda Kanade.