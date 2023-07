Na Prevaljah poplavljenih več objektov

Na Prevaljah je poplavljenih več objektov, na Facebooku sporočajo Gasilci Prevalje. Posredujejo na Poljani, kjer je iz majhnega potoka nastal hudournik. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje neurje povzroča težave tudi v Mežici in na Ravnah na Koroškem. Arso je že pred nekaj urami izdal opozorilo, da so danes zvečer in ponoči predvsem v severovzhodni Sloveniji možne močnejše nevihte. V torek popoldne in zvečer je povečana verjetnost za močne nevihte povsod po Sloveniji. Možna bodo krajevna neurja s točo, sunki vetra in močnimi nalivi. V Slovenj Gradcu je že nastala nevihta, ki jo spremljata dež in veter.

Gasilci pomagajo na Poljani. Foto: Gasilci Prevalje

Portal Neurje.si poroča, da se jutranja napoved in izračuni modelov na žalost uresničujejo. V blžini Celovca se je namreč razvila supercelična nevihta, ki potuje v smeri Koroške. Lokalno lahko pada tudi debelejša toča, preglavice pa bo poleg nalivov zopet povzročal močan veter.

Okolico Maribora dosegla nevihta brez toče

Slovenijo je zajel že tretji vročinski val letošnjega poletja. Najbolj vroče je na jugovzhodu Slovenije, kjer se je živo srebro dvignilo tudi do 37 stopinj Celzija. Zaradi hladne fronte, ki se približuje s severozahoda, se znova obeta tudi pestro nevihtno dogajanje. Okolico Maribora je že dosegla nevihta brez toče, poroča portal Neurje.si. Pihal naj bi tudi močan veter.

Z uprave za zaščito in reševanje poročajo, da se je na območju občin Ruše, Starše, Duplek, Šentilj, Sveta Ana, Gornja Radgona, Cerkvenjak in Puconci v času neurja podrlo več dreves, v središču Maribora pa je veter odkril dve strehi.

Stanje na severovzhodu države se sedaj umirja, proti večeru pa se lahko nevihte pojavijo še na severu države.

Zabeležili najvišjo temperaturo letos

Kot so sporočili z Arsa, prihaja večdnevno obdobje močnejših neviht z neurji.

Tole je samo uvod v večdnevno obdobje močnejših neviht z neurji. ⚠️ https://t.co/jdh5LZTcmN — Blaž Šter (@vremenolovec) July 17, 2023

Zaradi današnjega tretjega vročinskega valu se je marsikje po nižinah ogrelo nad 34 stopinj Celzija. V naselju Dobliče so zabeležili kar 37,2 stopinj Celzija, kar je letošnji rekord, vroče pa je bilo tudi v Metliki, Podnanosu in Novem mestu.

Marsikje po nižinah se je danes ogrelo nad 34 °C 🌡:



Dobliče 37,2 (letošnji rekord za Slovenijo)

Metlika 36,1

Podnanos, Novo mesto in Let. Cerklje ob Krki 35,9

Podčetrtek 35,3

Celje in Trebnje 34,9

LJ Bežigrad, Dolenje, Sl. Konjice 34,8

Ptuj 34,5

Kočevje in Let. Portorož 34,4 pic.twitter.com/HWWNpQzAdp — ARSO vreme (@meteoSI) July 17, 2023

Danes bo pretežno jasno. Popoldne ali zvečer so predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji mogoče nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi agencije za okolje.

Dobro jutro, danes in jutri bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer lahko predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji nastanejo nevihte. pic.twitter.com/3hwXOprte0 — ARSO vreme (@meteoSI) July 17, 2023

Arso je zaradi vročine za večji del Slovenije, razen za severozahod, izdal oranžno opozorilo.

Foto: Arso/meteo.si

Vročina bo v drugi polovici tedna popustila

V torek bo večinoma sončno in vroče, popoldne ali zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija.

V sredo dopoldne bo še sončno, vroče in soparno. Popoldne bodo nevihte od severa zajele večji del Slovenije in se nadaljevale v noč. V četrtek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, vročina bo popustila.

Vročinski val bo vztrajal v prvi polovici tedna, medtem ko bodo temperature v drugi polovici za nekaj stopinj nižje.