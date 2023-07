Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V vasi Sanbao v kitajski regiji Xinjiang so v nedeljo namerili rekordnih 52,2 stopinje Celzija, je danes sporočila kitajska meteorološka agencija. Zaradi vročine so oblasti opozorile na možnost naravnih nesreč med poletjem. Rekordno temperaturo bi sicer kmalu lahko namerili tudi na Japonskem, poleg vročine pa del Azije pesti tudi močno deževje.

Vas Sanbao leži na obrobju mesta Turpan na severozahodu Kitajske, kjer so oblasti zaposlenim in učencem odredile, naj v času najhujše vročine ne zapuščajo svojih domov. V nekaterih delih mesta je temperatura tal v nedeljo dosegla kar 80 stopinj Celzija, mestne oblasti pa so zato mobilizirale posebna vozila, s katerimi zalivajo glavne prometne poti.

Poleg rekordnih temperatur v delih Azije tudi močno deževje

Tudi na Japonskem bi lahko namerili nov temperaturni rekord. Živo srebro bi se namreč v prihodnjih dneh lahko povzpelo nad temperaturo 41,1 stopinje Celzija, ki je bila zabeležena leta 2018 v mestu Kumagaya.

Foto: Reuters

V japonski prestolnici Tokio in več drugih mestih so v letošnjem poletju že večkrat namerili skoraj 40 stopinj Celzija, v nedeljo pa so ponekod po državi zabeležili najvišje temperature v več kot štirih desetletjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poleg visokih temperatur se del Azije sooča tudi z močnim deževjem ter posledičnimi poplavami in zemeljskimi plazovi. Najhuje je trenutno v Južni Koreji, kjer je zaradi monsunskega deževja umrlo že najmanj 40 ljudi, še devet pa jih pogrešajo. Na severu Indije je medtem v preteklih tednih zaradi monsunskega deževja umrlo 90 ljudi, na Japonskem pa poročajo o najmanj sedmih smrtnih žrtvah.