V Južni Koreji je zaradi monsunskega deževja, ki je sprožilo poplave in zemeljske plazove, umrlo že najmanj 40 ljudi, še devet pa jih pogrešajo. Obilne padavine se bodo nadaljevale do srede, predsednik Jun Suk Jeol pa je danes obljubil, da bo temeljito preučil in prenovil način odzivanja na ekstremne vremenske razmere.

Po navedbah južnokorejskega notranjega ministrstva se reševalci še vedno poskušajo prebiti do več kot desetih avtomobilov in avtobusa, ki so v soboto obtičali v poplavljenem, 430 metrov dolgem predoru v mestu Cheongju v provinci Severni Chungcheong.

Hudourniški tok, ki se je odcepil od poplavljene bližnje reke, je predor zalil tako hitro, da pogrešanim ni uspelo pobegniti. Do zdaj so reševalci iz predora potegnili že 13 trupel, število smrtnih žrtev pa bi po njihovih navedbah lahko bilo še večje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Najhuje prizadeta provinca Severni Gyeongsang

Najhuje prizadeta je še vedno provinca Severni Gyeongsang, kjer je v poplavah in zemeljskih plazovih umrlo 19 ljudi, devet pa je pogrešanih. Gre za hribovito območje, kjer so se sprožili številni plazovi.

Predsednik obljubil, da bo temeljito prenovil način odzivanja na ekstremne vremenske razmere

"Tovrstne ekstremne vremenske razmere bodo postale nekaj običajnega, zato moramo sprejeti dejstvo, da se podnebne spremembe dogajajo, in se z njimi spopasti," je danes dejal predsednik Jun. Obljubil je, da bo temeljito preučil in prenovil način, kako se država odziva na ekstremne vremenske razmere, ki so posledica podnebnih sprememb.

"Južna Koreja bo mobilizirala vsa razpoložljiva sredstva, vključno z vojsko in policijo, da bi pomagali pri reševanju," je dodal in opozoril, da deževna sezona še ni končana.

