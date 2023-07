Silovito deževje v Južni Koreji: vode zalile predor, ljudje ostali ujeti v avtomobilih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Južno Korejo je prizadelo silovito monsunsko deževje s poplavami in zemeljskimi plazovi, v katerem je umrlo najmanj 33 ljudi, deset pa je pogrešanih. Kot danes še poroča francoska tiskovna agencija AFP, so hudourne vode zalile predor v provinci Severni Chungcheong, kjer so številni ljudje ostali ujeti v avtomobilih. Bojijo se, da preživelih ni.