Močno deževje v Južni Koreji in na Japonskem terjalo smrtne žrtve

Obilno deževje ter posledične poplave in zemeljski plazovi že več dni pestijo večji del Južne Koreje in Japonske. Pri tem je v Južni Koreji umrlo sedem ljudi, še tri osebe pa pogrešajo. Na Japonskem pa poročajo o najmanj šestih smrtnih žrtvah in dveh ranjenih. Oblasti obeh držav so ljudi na prizadetih območjih pozvale k evakuaciji.