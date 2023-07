Meteorolog napoveduje, da z neurji še nismo opravili: Velikost toče se bo precej povečala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Četrtkova neurja z močnejšimi nalivi in rekordno veliko točo, ki so povzročila veliko škode po vsej državi, so presenetila tudi meteorologe. Dežurni prognostik iz Arsa Blaž Šter je za Siol.net povedal, da se takšno vreme lahko še nadaljuje in da z neurji še nismo opravili. "Okrepili se bodo predvsem nalivi in toča, katere velikost se bo precej povečala," je pojasnil.

"Vremenska napoved je nakazovala, da se to lahko zgodi, vseeno pa so nas te dimenzije včerajšnjih neurij presenetile," je posledice četrtkovega dogajanja opisal Arsov dežurni prognostik Blaž Šter. Kot je povedal, je meteorologe presenetil predvsem jutranji dogodek z močnim vetrom, ki je prizadel velik del Slovenije, od Bovca pa vse do Prekmurja.

Izkazalo se je, da je veter lahko bolj uničujoč kot toča

"Sicer so bili pogoji za takšno neurje izpolnjeni, ampak vendarle se včasih zgodi, da kakšna sestavina ni čisto na mestu in se ta neurja ne zgodijo oziroma so šibkejša. Se je pa izkazalo, da je veter lahko še bolj uničujoč kot toča, ki običajno pada le na manjšem območju," je pojasnil.

Kot kaže, bodo takšni ekstremni vremenski pojavi letošnje poletje stalnica. "Letošnje poletje je kar posebno, v tem smislu, da so neurja res pogosta in vse kaže, da se takšno vreme lahko še nadaljuje in da z neurji še nismo čisto opravili," poudarja Šter.

Tudi projekcije napovedujejo, da bodo neurja še pogostejša. "Bolj izrazita bo tudi suša. Verjetno bodo nekatera poletja bolj namočena z neurji in manjšo vročina, druga pa bodo bolj sušna s precej hudo vročino. Kaže tudi, da se bo zaradi te nestabilnosti velikost toče precej povečala. Glede dogodkov z viharnimi vetrovi pa je zaenkrat negotovo, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Okrepili se bodo predvsem toča in nalivi," je še dodal.