Veter, nalivi in toča. Močnejša neurja tudi v prihodnjih urah. #foto

Napovedi vremenoslovcev, da so tudi čez dan ob nevihtah možna krajevna neurja po celotni Sloveniji, se uresničujejo. Toča že pada pri Postojni, poročajo na Neurje. si. "Po podatkih Agencije RS za okolje se je nad osrednjim delom države organiziral nevihtni sistem, ki potuje z jugozahodnim vetrom. Spremljajo ga močan veter, nalivi in toča. Močnejša neurja bodo nastajala tudi v prihodnjih urah, zvečer se bo ozračje umirjalo," sporočajo v izrednem biltenu centra za obveščanje pri upravi za zaščito in reševanje.

Ob nevihti v severovzhodni Sloveniji je na postaji Rogla v zadnje pol ure padlo 29.3 mm dežja. Ob tem lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki, še opozarjajo pri upravi za zaščito in reševanje.

Ob nevihtah so danes do večera pričakovana krajevna neurja v večjem delu Slovenije, tudi na obali. Pojavljali se bodo nalivi, sunki vetra in krajevno tudi toča, opozarjajo pri Agenciji RS za okolje (Arso).

Reke bodo naraščale

Po prehodnih krajevnih padavinah v zgodnjih jutranjih urah, se je vodnatost rek v severovzhodni Sloveniji povečala. Pretoki rek so srednji in se zmanjšujejo. Srednja in ustaljena vodnatost ostaja v večjem delu osrednje in severozahodne Slovenije. V južnem delu Slovenije vodnatost ostaja mala.

Danes preko dneva bodo reke po državi naraščale, v severni Sloveniji bodo posamezne reke dosegle velike pretoke. Ob nalivih je verjetno hitro naraščanje in poplavljanje hudourniških vodotokov in manjših rek ter poplavljanje padavinskih in zalednih voda v več delih države. Jutri in v prihodnjih dneh bodo reke večinoma upadale, v hidrološkem poročilu še pišejo pri Arso.

Foto: Arso

Jutranja temperatura večine rek je bila med 9 in 22 stopinjami Celzija. Bohinjsko jezero je imelo 19, Blejsko 24, morje ob slovenski obali pa 26 stopinj Celzija.

Previdno na cesti

Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, pa poročajo s prometnoinformacijskega centra. "Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči," svetujejo voznikom.

Zapore: