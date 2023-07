Grozljive posledice požara v Dalmaciji: poškodovani trije gasilci in domačin #video

Kot smo že poročali, je obsežen požar izbruhnil v četrtek dopoldne okoli 11. ure v naselju Grebaštica, zaradi močnega vetra pa se je hitro razširil in ogrožal vse več naselij oziroma ljudi. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Del Jadranske magistrale v bližini območja požara je sedaj ponovno odprt za promet, prav tako je bila znova vzpostavljena oskrba z elektriko.

Še vedno pa je v teku popravilo optičnega kabla, ki je bil poškodovan v požaru, zato imajo mnogi v okolici težave z mobilnim omrežjem, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Veliko težav povzročali prebivalci, ki so požar hoteli fotografirati

"V Grebaštici je požar delno ali v celoti uničil številne stanovanjske objekte. Ogenj se je spustil vse do morja in med hiše v vasi Donji Banovci. Prioritete so človeška življenja, živali in objekti," je za Novo TV povedal poveljnik šibeniških gasilcev Volimir Milošević. V požaru so se poškodovali trije gasilci in en domačin. "Ljudje nimajo občutka, kako nevarno je. Vse je v dimu, vidljivost je slaba in zgodi se lahko karkoli, zato je dostop civilistom na območje požara prepovedan. O vzroku požara ne bi govoril, je še prezgodaj," je še povedal Milošević.

Gasilcem so veliko težav povzročali tudi tamkajšnji prebivalci, ki so ogenj opazovali od blizu in se z namenom, da ga fotografirajo, ustavljali na cestah.

Na prizorišču požara so ostali vso noč in se še naprej borili z ognjenimi zublji. Poveljnik šibeniško-kninske gasilske brigade Darko Dukić je za hrvaško tiskovno agencijo Hina povedal, da je požar zdaj pod nadzorom. "Požar še ni pogašen, je pa pod nadzorom," je dejal.

Zjutraj so tamkajšnje prebivalce sicer pričakali apokaliptični prizori. Po prvih ocenah je zgorelo okoli 600 hektarjev površine. Ogenj je zajel številne hiše v Grebaštici, zgorelo je več avtomobilov, v nekem trenutku pa je požar ogrožal tudi vasi v zaledju Primoštena. Razširil se je tudi v naselje Šparadić, kraja Kalina in Bilo ter na hrib Jelinjak.

Nekatere prebivalce so v četrtek zaradi hitrosti širjenja požara evakuirali in jih nastanili v športno dvorano Baldekin. Po navedbah spletnega portala ŠibenikIN naj bi bile tam nastanjene tri družine, ena iz Slovenije in dve iz Bosne in Hercegovine.

Območje je obiskal tudi minister za notranje zadeve Davor Božinović, ki je potrdil, da se je začela preiskava, ki naj bi razkrila vzrok požara.