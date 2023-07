Gasilni letali air tractor na voljo že to sezono: na požarišču bosta v od 15 do 20 minutah

Gasilni letali air tractor bosta že to požarno sezono pripravljeni za gašenje, je zagotovilo obrambno ministrstvo. Nameščeni sta na letališču Brnik, v primeru razglašene velike požarne ogroženosti pa bosta na požarišču v od 15 do 20 minutah. Jeseni bodo za obe letali dobavljeni tudi plovci, ki omogočajo zajemanje vode iz rek, jezer in morja.

Od štirih kupljenih air tractorjev sta bila do zdaj dobavljena dva dvoseda, ki služita tudi kot trenažni letali za pilote, zaposlene pri ministrstvu za obrambo. Ti ju za zdaj upravljajo ob pomoči tujih inštruktorjev.

Po pojasnilih ministrstva so konkretne korake za vzpostavitev državne enote za gašenje z zrakoplovi v okviru uprave za zaščito in reševanje začeli pred dobrimi osmimi meseci. V naslednjih mesecih pa že dobavljeni letali čaka še registracija v slovenskem civilnem registru in izpolnitev pogojev za plovnost in izvajanje operacij, povezanih z gašenjem.

Letos bodo gasili še tuji piloti, naši se bodo poleg njih učili

Celotna vzpostavitev strukture, ki bo omogočala racionalno izvedbo zmogljivosti z lastnimi piloti, mehaniki in koordinatorji gašenja, bo potekala še do konca leta 2024. V tem času ministrstvo med prednostne naloge uvršča ravno usposabljanje lastnih pilotov.

Letos poleti bodo gasili še tuji piloti, hkrati pa bodo v dvosedih air tractorjih tudi konkretno šolali naše pilote. Ti bodo delovali tudi kot koordinatorji gašenja in navigatorji zrakoplova, so dodali na ministrstvu.

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš je ocenil, da pilotiranje air tractorjev zahteva izkušene pilotke in pilote, saj sta zahtevnejša tako upravljanje letala kot gašenje . Zato predvideva, da bo sistem v začetnem obdobju uporabe teh letal organiziran na način, da bodo mlajši piloti pilotirali nove helikopterje in transportno letalo spartan, tiste z dolgoletnimi izkušnjami pa bodo rotirali v air tractorje.

Štipendijo ministrstva za poklicno delo v Slovenski vojski ima trenutno 19 bodočih vojaških pilotov, dva pa že opravljata častniško šolo, zato Glavaš ni v skrbeh, da bi vojska na tem področju imela kadrovske težave.

Pilotiranje air tractorjev zahteva izkušene pilote in pilotke, je povedal Robert Glavaš. Foto: STA/Katja Kodba

Letali bosta lahko na požarišču v roku od 15 do 20 minut

Ministrstvo ocenjuje, da bosta letali do požarišča potrebovali med 15 in 20 minutami, saj bosta v času požarne sezone predvidoma na letališču na zahodu države, da bi bili čim hitreje odzivni. Odzivnost posadk je medtem odvisna od razglašene stopnje požarne ogroženosti, če bo razglašena velika stopnja, bodo piloti v pripravljenosti na letališču, letala pa bodo napolnjena z vodo čakala na polet.

Obe letali bodo to sezono z vodo polnili še na letališčih. Prostornina njunih rezervoarjev je tri tisoč litrov, kar je približno trikrat več kot so zmogli odvreči helikopterji. Na ministrstvu dodajajo, da lahko letalo vodo odvrže na več načinov, v celoti ali le delno. "Gre za veliko prednost v primerjavi z obstoječim načinom odmeta vode iz helikopterja, ki se izvaja naenkrat in v celoti," so poudarili.

Jeseni je predvidena še dobava plovcev

Jeseni pa je predvidena še dobava plovcev, da bosta letali vodo lahko zajemali tudi iz rek, jezer in morja, so navedli na ministrstvu. Dobavitelj letal Air Tractor Europe SL je v dopisu ministrstvu ocenil, da so za zajem vode povsem primerna Blejsko, Bohinjsko, Ormoško, Ožbaltsko, Mariborsko, Ptujsko in Vuzeničko jezero ter seveda Jadransko morje.

Pogojno bi lahko air tractor vodo zajemal tudi na Šoštanjskem, Lendavskem, Slivniškem, Velenjskem in Vuhreškem jezeru. Zajem vode pa je mogoč še na delih reke Drave pri Dravogradu in reke Save pri Sevnici, Rožnem in Brežicah, so ocenili. Zakonodaja dopušča tudi zajem vode na vodnih površinah, ki so zaščitene z naravovarstvenim statusom, so v začetku maja pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor.

Obrambno ministrstvo je še navedlo, da bo konec leta dobavljeno še vojaško transportno letalo spartan, ki bo predvidoma operativno do sredine leta 2024. Ministrstvo je za namen gašenja požarov v naravi naročilo tudi modul MAFFS II, ki bo dobavljen konec prihodnjega leta, operativen pa do začetka leta 2025.

Gre za modul s prostornino osem tisoč litrov, ki se vgradi v tovorni prostor spartana. S posebno črpalno postajo ga je mogoče napolniti v osmih minutah, ministrstvo pa ocenjuje, da bo celoten postopek pristanka, polnjenja in vzleta spartana trajal 30 minut. Natančen čas bo sicer znan, ko bo ministrstvo to zmogljivost prevzelo in začelo uporabljati, so dodali.