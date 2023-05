V Slovenijo priletelo prvo letalo za gašenje požarov iz zraka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvo letalo za gašenje požarov iz zraka air tractor je že v Sloveniji, je na Twitterju sporočilo ministrstvo za obrambo. Kot so zapisali, v naslednjih tednih sledi postopek kakovostnega prevzema letala in vpis v slovenski register. Drugo letalo bo v Sloveniji predvidoma junija. Še dve letali bosta na voljo leta 2024, so spomnili.