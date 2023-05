Šarec o nakupu air tractorjev: Nekateri podatki so popolnoma zavajajoči

Nekateri navedeni podatki, ki krožijo v javnosti, so, kot je zapisal Šarec, popolnoma zavajajoči, saj ni upoštevana vsa vgrajena oprema, prav tako ne vrednost plovcev, kar za eno letalo znaša 1.595.000 evrov brez DDV. Lažno je tudi namigovanje o domnevni proviziji, je še dodal.

Poudaril je, da vrednost pogodbe s španskim podjetjem Air Tractor Europe za nakup dveh dvosedežnih letal in dveh enosedežnih letal s plovci znaša 19.092.567,78 evra brez DDV.

Sredstva za plačilo nakupa štirih letal Air Tractor AT-802 Fire Boss je zagotovila Evropska unija v znesku 16.228.682,61 evra, kar predstavlja 85 odstotkov vrednosti nakupa brez DDV, razlika do pogodbene vrednosti pa je zagotovljena v rednem proračunu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, in sicer v znesku 7.064.250,08 evra, kar predstavlja 15 odstotkov vrednosti nakupa brez DDV in vrednost celotnega DDV.

Prvo letalo za gašenje požarov iz zraka air tractor je v Slovenijo priletelo prejšnji teden, drugo letalo bo v Sloveniji predvidoma junija, še dve letali bosta na voljo leta 2024.

"Danes se začenja nova doba boja z naravnimi katastrofami. Ta letala bodo omogočila, da ne bomo prepuščeni na milost in nemilost drugim državam oziroma njihovi razpoložljivosti," je ob prejemu poudaril Šarec.