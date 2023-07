Policisti razkrili, zakaj je zagorelo v Aqualuni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjski policisti so izključili, da bi lahko ogenj v Aqualuni kdo podtaknil. Foto: Facebook/Časopis Naše OKo

Celjski policisti so sporočili, da je razlog za obsežen požar, ki je zajel objekt termalnega parka Aqualuna v Podčetrtku, najverjetneje kriva napaka v električni napeljavi. Tujo krivdo za nastanek požara so zato izključili.

Požar, ki je zajel objekt termalnega parka Aqualuna v Podčetrtku, se je razbesnel v soboto nekaj čez 17. uro. Ogenj je hitro zajel streho in recepcijo termalnega parka. A celjski policisti so sedaj razkrili, da se je ogenj tja razširil iz skladišča enega izmed gostinskih lokalov.

"Do požara je najverjetneje prišlo zaradi napake na električni napeljavi," so sporočili na Policijski upravi Celje, kjer so izključili, da bi ogenj lahko kdo podtaknil.

požaru ni bil nihče poškodovan.