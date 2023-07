V bližini Šibenika izbruhnil obsežen požar, gašenje ovira močan veter

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trenutno je na terenu 56 gasilcev z 20 vozili, zagorela pa naj bi trava in nizko rastlinje.

Poveljnik šibeniške javne gasilske enote Volimir Milošević je povedal, da so na območju požara vse razpoložljive gasilske enote, pridružili pa so se jim tudi trije kanaderji. Kot je poudaril, pred požarom branijo tudi hiše, nekaj ljudi pa so že evakuirali. Gašenje požara ovira tudi močan veter.

Točno na današnji dan pred enim letom je območje Šibenika, natančneje naselja Vodice, Zatona in Rasline, zajel ogromen požar.