Silovite nevihte, toča in udari strel napovedani po vsej Sloveniji #foto

Po podatkih Agencije RS za okolje se bodo danes plohe in nevihte pojavljale nad vso Slovenijo, možna bodo krajevna neurja, zato so razglasili oranžno opozorilo. Močne nalive bo ponekod spremljala tudi toča in močan veter. Vremenoslovci ne izključujejo niti udarov strel, ki lahko zanetijo požare. Opozarjajo tudi na možnost poplav na hudourniških vodotokih. Vremenska fronta z močnim neurjem, ki je danes v jutranjih urah prešla od severozahoda proti severovzhodu Slovenije je po podatkih do 6. ure najbolj prizadela Pomurje.

Povzetek za 13.07.2023:

ORANŽNA - NEVIHTE (SZ,JV,OS,SV,JZ).

Več na https://t.co/07RIfN7MJS — ARSO vreme: opozorila (@meteoPozorSI) July 13, 2023

O nevihtah so na družbenih omrežjih poročali že ponoči. Tako je bilo na Bledu, nevihta z močnimi sunki vetra in močnim nalivom:

Na previdnost opozarjajo tudi pri policiji

"Okrog 4. ure se je nad Pomurjem razbesnelo neurje z močnim vetrom in dežjem. Odkritih je bilo več streh na stanovanjskih in poslovnih objektih, podrta so drevesa, poškodovana je infrastruktura, ceste so na določenih odsekih slabo prevozne. Udeležence v prometu pozivamo na posebno previdnost in strpnost," so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Vremenska fronta z močnim neurjem, ki je danes v jutranjih urah prešla od severozahoda proti severovzhodu Slovenije je po podatkih do 6. ure najbolj prizadela Pomurje. V povezavi s tem je bilo zabeleženih skupno 362 dogodkov, od tega na območjih regijskih centrov za obveščanje Murska Sobota (111), Maribor (90), Celje (59), Kranj (51), Slovenj Gradec (35), Nova Gorica (11), Ptuj (3) ter Ljubljana in Trbovlje po 1 dogodek, kažejo trenutni podatki uprave za zaščito in reševanje.

Močan veter je podrl večje število dreves, od teh je nekaj padlo preko osebnih vozil, objektov, elektrodistribucijskih vodov, zaradi česar je nastal en požar in je bilo nekaj prekinitev dobave električne energije. Odkrilo in poškodovalo je več ostrešij objektov. Zabeleženi so bili primeri poškodb objektov s strani toče. Meteorna voda je zalila nekaj kleti objektov. Na terenu je aktiviranih 157 gasilskih enot, od tega 5 poklicnih. Intervencije so v teku, so še sporočili z uprave.

Vremenoslovci napovedujejo, da lahko tudi čez dan pričakujemo pooblačitev in močnejše krajevne nevihte predvsem na severu in zahodu države.

Čez dan se bodo plohe in nevihte postopno razširile nad vso Slovenijo, možna bodo tudi krajevna neurja po celotni državi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj, na jugovzhodu ter na Primorskem pa do 32 stopinj, poroča STA. Za južni del države je razglašeno oranžno opozorilo zaradi toplotne obremenitve.

V primeru, da nas preseneti slabo vreme svetujejo, da počakamo na varnem mestu v zgradbi oziroma na prostem poiščemo zavetje v zgradbah ali v vozilu. Odsvetujejo zadrževanje v bližini hudourniških vodotokov in parkiranje pod drevesi. Poudarjajo, da se med nevihto ni priporočljivo zadrževati pod drevesi ali daljnovodi zaradi udara strele, ki je lahko smrtno nevaren.

Čez vikend lahko zopet pričakujemo sončno vreme in visoke temperature, še napovedujejo na Agenciji RS za okolje.