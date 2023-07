Že navsezgodaj po vsej Sloveniji močne nevihte #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že navsezgodaj zjutraj so Slovenijo zajele krajevne nevihte, sunki vetra so ponekod presegli tudi sto kilometrov na uro. Na terenu so številne intervencijske ekipe.

⚠POZOR!

Slovenijo od zahoda proti vzhodu prehaja močan nevihtni sistem.



Krajevno so možna neurja z močnimi sunki vetra, ki lahko lokalno presežejo hitrost 100 km/h! Lokalno so možni tudi nalivi, toča pa je ob takih sistemih po večini manj verjetna. pic.twitter.com/OkhucUiunM — Meteoinfo Slovenija (@MeteoinfoSi) July 12, 2023

"Močan veter, dež in grmenje - Dolenja vas", "Trenutno precej piha veter, Oplotnica na Štajerskem", "V Ljubljani nevihta. Čeprav se mi zdi, da gre že mimo". "Dravograd in Ravne, nekaj se kuha", "Ilirska Bistrica, nevihta" je le nekaj odzivov, ki so jih na družbenem omrežju Neurje.si na Facebooku objavili uporabniki.

Radarska slika padavin ob 4.25. Foto: meteo/Arso/gov.si

Na Ciklon.si opozarjajo, da bo do jutri zvečer podobnih nevihtnih sistemov z zelo hitrim in krajevno burnim prehodom v bližini Slovenije in tudi po Sloveniji občasno še nekaj.

O stanju na terenu še čakamo podatke pristojnih služb. Center za obveščanje pri ministrstvu za obrambo poroča, da so intervencije po vsej Sloveniji.

Vreme se bo čez dan sicer umirilo. Po dopoldanski oblačnosti bo čez dan povečini sončno, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija.

Povzetek za 12.07.2023:

ORANŽNA - VISOKA TEMPERATURA (SZ,JV,OS,SV,JZ).

Več na https://t.co/07RIfN7MJS — ARSO vreme: opozorila (@meteoPozorSI) July 12, 2023

Pri Arso opozarjajo na veliko toplotno obremenitev, ki bo izrazita sredi dneva in popoldne po nižinah.

Zaradi močnih neviht je ponekod po Sloveniji tudi oviran promet. "Prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo", svetujejo na promet.si.