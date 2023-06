Katastrofa na Gorenjskem: Takšne toče ne pomnijo #video

Na Gorenjskem tako velikega obsega in takšne toče, kot je v torek padala v več pasovih, ne pomnijo. Med poljščinami so najbolj prizadeti nasadi solate, koruze, krompirja in žit, zelo velika je škoda v vrtovih, je povedal vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj Robert Golc. Toča je padala tudi na Dolenjskem.

🌩️Tako se je neurje s točo danes razbesnelo na območju Bleda. Video prihaja iz kraja Zgornje Gorje, severozahodno od Beljskega jezera.



Hvala Zu Pan Mar Ina za poročanje. pic.twitter.com/x3yNaokwlf — Meteoinfo Slovenija (@MeteoinfoSi) June 27, 2023

Ker so se že kazali znaki suše, so se na Gorenjskem nekako veselili za torek napovedanih padavin, a je nato toča, ki je tudi v velikosti oreha padala v več pasovih na širšem območju Gorenjske, presenetila vse. "Škoda je precejšnja tudi zato, ker smo bili lani priča izjemni suši in so se vse zaloge krme porabile. K sreči smo imeli letos izredno dober prvi odkos, ampak zdaj nas je pa to udarilo," je dejal Golc.

Danes dobivajo na kmetijsko gozdarski zavod precej klicev, kmetje iščejo nasvete, kako ustrezno ukrepati, zato so z dopusta vpoklicali tudi nekatere sodelavke zavoda, je povedal Golc. Glede ravnanja pridelovalcev pa je dejal, da je trenutno najslabše, če kmetje oz. vrtičkarji nič ne storijo. Spomnil je, da je možno rastline na vrtovih po toči med drugim okrepiti z različnimi pripravki za krepitev rastlin, ponekod bodo nujni tudi fungicidi.

Po podatkih s terena v okolici Kranja in na območju brniškega letališča toče ni bilo. Manjši pas toče je bil v smeri proti Preddvoru, je pa bilo precej toče med Naklim in Tržičem, kjer je predvsem na območju Dupelj in Kriškega polja močno prizadela nasade solate. Ponekod je pridelek popolnoma uničen.

Prizadete so tudi pozne sorte krompirja, ponekod je škoda zelo velika in bo izpad pridelka velik. Pri zgodnjih sortah krompirja bodo svetovali zaščito s fungicidi, da preprečijo nastanek plesni, je povedal Golc.

Najhujša toča je bila po podatkih s terena na območju Radovljice ter od Bleda proti Lescam, kjer po Golčevih besedah kmetje takšne toče ne pomnijo, ponekod so pridelki povsem uničeni.

"Kmetje nas kličejo, predvsem kaj narediti s koruzo. Trenutno je namreč zelo pozno za ponovno setev koruze," je opozoril kmetijski svetovalec. Pridelek bi namreč uspel le v primeru optimalnih vremenskih razmer vse do novembra, kar pa je malo verjetno.

Zato je po njegovih besedah bolj pametno posejati kakšne deteljno-travne mešanice. Pri malo manj poškodovani koruzi pa je smiselno počakati nekaj dni, da se vidi, ali se bo obrasla.

Močno so prizadeta tudi polja z žiti, ponekod bodo pšenico pokosili "na trakove", ker je treba preprečiti onesnaženost žit s sledmi zemlje zaradi močne toče. Nato bodo zasejali deteljno-travne mešanice.

Veliko je škoda na vrtovih. "Na območju Radovljice so posevki popolnoma uničeni," je dejal Golc in vnovič opozoril, da se je toča pojavljala v izrazitih pasovih, da so bili kupi toče vidni še kakšne tri ure kasneje in da so ponekod zapadle tudi velike količine dežja v krajšem času.

Po podatkih centra za obveščanje so močnejše posamezne nevihte v torek nekaj pred poldnevom zajele Gorenjsko in se nato pomikale proti vzhodu države. Skupno so centri za obveščanje zaradi neurja z obilnim deževjem in močnim vetrom zabeležili okoli 50 dogodkov, od tega na Gorenjskem 34.

Za sanacijo posledic neurja je bilo aktiviranih skupno 32 gasilskih enot, od tega tri poklicne. Gasilci so iz poplavljenih objektov črpali meteorno vodo, čistili prepuste, s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte, prekrivali poškodovana ostrešja, odstranjevali zemljino in podrta drevesa.

Najhuje je bilo na širšem območju občine Radovljica, kjer je meteorna voda zalila 23 objektov. V Lescah je poleg več stanovanjskih objektov meteorna voda ogrožala tudi prostore šole in vrtca. Težave so bile tudi ponekod drugod po državi.