Neurje v Solčavi usodno za voznika avtomobila. Jutri novo poslabšanje vremena.

V sredo proti večeru je dele Slovenije zajelo močno neurje. Nalivi s sunki vetra, lokalno tudi toča in strele, so zajeli del Štajerske, predvsem okolico Celja, in se premikali proti jugovzhodu države. Danes bo precej jasno in zelo vroče, s temperaturami do 36 stopinj Celzija, jutri pa je napovedano poslabšanje. Popoldne se bodo od severozahoda začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije.