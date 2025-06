Danes vročinski vrhunec: kako vroče bo? #animacija

Danes bo nad nami izjemno topel zrak, popoldne se bo temperatura lahko povzpela tudi do 35 stopinj Celzija. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo popoldne in zvečer, ko lahko zaradi pregretosti ozračja nastane kakšna ploha ali nevihta.

Nad območjem Alp se krepi območje visokega zračnega tlaka, ozračje se hitro segreva in bo danes doseglo vrhunec. Zrak se bo na 1500 metrih nadmorske višine segrel do 18 stopinj Celzija, kar bo dovolj, da se bo temperatura popoldne marsikje povzpela do 35 stopinj Celzija.

Zaradi pregretosti ozračja se tu in tam lahko pojavi kakšna krajevna nevihta. Največja verjetnost za nastanek neviht bo nad hribovitimi predeli predvsem v notranjosti in na zahodu države. Nastanejo lahko kakšen močnejši naliv, sunek vetra in toča, vendar večjih posebnosti ni pričakovati.

Jutri do 32 stopinj Celzija

Ponoči se bo oblačnost povečala, v notranjosti je še mogoča kakšna ploha. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. V petek bo na Primorskem precej jasno s šibko burjo. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, a se bo čez dan postopno jasnilo. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo bo prevladovalo sončno poletno vreme, jutri bosta razmeroma sveži.