Stoletni koledar napoveduje: kakršno bo vreme na ta dan, bo vse poletje

Stoletni koledar, ki je nastal v 17. stoletju na Bavarskem, napoveduje, da je 19. junij ključen dan za napovedovanje vremena. Če na primer na ta dan dežuje, lahko po pravilu kmetov sledi do 40 dni dežja.

Stoletni koledar je nemška zbirka vremenskih napovedi in pravil kmetov, ki temeljijo na opazovanjih in tradicijah. Izvira iz 17. stoletja, napisal pa ga je opat Mavricij Knauer. Koledar temelji na sončnih in luninih ciklih ter je brez kakršnekoli znanstvene podlage, piše nemški medij Focus.

Knauer je vreme podrobno opazoval sedem let

Knauer naj bi zbiral vremenska opazovanja v obdobju sedmih let in iz njih izpeljal stoletni vremenski cikel. Cilj koledarja je bil kmetom in menihom tistega časa (Knauer je bil opat cistercijanskega samostana v Langheimu na Bavarskem) zagotoviti sredstvo za boljše napovedovanje vremena.

Napovedi v stoletnem koledarju so pogosto tradicionalne in niso znanstveno utemeljene, zato ni zagotovila, da bo to pravilo veljalo vsako leto.

Med kmeti priljubljen, znanstveniki ga grajajo

Stoletni koledar v Nemčiji uživa določeno priljubljenost, zlasti v kmetijskih krogih, saj ponuja preprost način za ogled vremenskih trendov v daljših časovnih obdobjih. Pogosto se uporablja kot dopolnilo sodobnim vremenskim napovedim.

Že v bližnji prihodnosti se bo videlo, ali bo letos stoletni koledar pravilno napovedal vreme. Ključni dan, 19. junij, je ta četrtek. Po stoletnem koledarju bi moralo biti vreme tja do konca julija podobno kot v četrtek. Na fotografiji: jezero Wannsee pri Berlinu. Foto: Guliverimage

Znanstveniki kritizirajo stoletni koledar, ker ne uporablja zanesljivih vremenskih podatkov in nima znanstvene podlage. Vremenski dogodki so kompleksni in nanje vplivajo številni dejavniki, ki jih preprost koledar ne more upoštevati, zato ga ne bi smeli šteti za zanesljivo orodje za napovedovanje.

Ta četrtek bo v Nemčiji deževno, a meteorologi napovedujejo vroče, suho poletje

Kot piše Focus, bo po vremenskih napovedih meteorologov v velikem delu Nemčije 19. junija, to je ta četrtek, deževno z občasnimi nevihtami. Po stoletnem koledarju bi moralo biti naslednjih 40 dni v Nemčiji deževnih.

A meteorologi pričakujejo za Nemčijo precej vroče poletje. Prihaja leto, za katero sta značilni vročina in suša. Medtem ko naj bi junij prinesel le nekaj ekstremnih vročinskih vrhov, bi se temperature lahko od julija močno dvignile, če se napovedi uresničijo, še piše Focus.