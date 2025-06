Pripravite se na vremenske ujme

Foto: Shutterstock / ZAVAROVALNICA SAVA, D.D.

V zadnjih desetletjih so vremensko povezane nesreče po Evropski uniji povzročile izjemno visoko gospodarsko škodo – samo v zadnjih treh letih je bilo škode za kar 160 milijard evrov. Slovenija pri tem izstopa: v istem obdobju je bilo zaradi vremenskih ujm ocenjene škode za približno 17,5 milijarde evrov, zavarovanih pa je bilo manj kot pet odstotkov. Po podatkih EEA se Slovenija tako uvršča med države EU z najvišjo škodo na prebivalca in hkrati med tiste z najnižjo stopnjo zavarovanosti.

Razmislite, ali imate svoje premoženje ustrezno zavarovano za primer toče, poplave ali viharja. Zdaj je pravi čas, da to preverite.

Preventiva lahko zmanjša škodo

Vremenskim ujmam se ne moremo izogniti, a lahko z dobro pripravo zmanjšamo posledice. Čas je najpomembnejši, zato je ključno, da pozorno spremljamo vremensko napoved in tako preventivno poskrbimo zase in za svoje imetje, še preden nastopijo ujme.

Kako v primeru napovedi toče, močnega vetra ali obilnega deževja poskrbeti za vaš avto?

Avtomobil zaščitite tako, da ga parkirate na višje ležečih mestih in ga postavite pod streho. Če nimate te možnosti, ga lahko v primeru toče zaščitite z zaščitno prevleko ali debelejšimi odejami.

Vsekakor pa najprej pomislite na svojo varnost in se nikar ne lotite zaščite avtomobila, ko toča že pada, saj tako ogrožate sebe. Prav tako ga ne postavljajte pod drevesa, saj obstaja velika verjetnost loma vej. Če vas toča ali močnejši naliv doleti med vožnjo, se ne ustavljajte v podvozih, predorih in na cesti, saj s tem ogrožate varnost vseh v prometu.

Tudi pri objektih in zunanji opremi je ključna preventiva

Svetujemo redno vzdrževanje žlebov, odtočnih kanalov in jaškov ter redno pregledovanje strehe. V primeru napovedi toče zaprite vsa okna in vrata, odprte površine pa zaščitite z odejami ali ponjavami. Strešna in stranska okna dodatno zaščitite s spuščenimi roletami ali žaluzijami. Na terasah, balkonih in vrtovih odstranite vse, kar bi veter lahko raztresel in s tem povzročil še dodatno škodo ali koga poškodoval – predvsem lahke, lomljive predmete in pohištvo. Če obstaja nevarnost vdora vode, dvignite premoženje s tal in omogočite prost dostop reševalnim službam.

Poskrbite tudi za hišne ljubljenčke

Vremenske ujme pa niso nevarne le za strehe naših domov in avtomobilov ter pridelek na vrtovih in drevesih, pač pa tudi za živali, ki ne najdejo zatočišča. Pomagate jih lahko tako, da jim zagotovite dobro in varno zatočišče, kamor se lahko umaknejo.

A pred vsem najprej poskrbite za svojo varnost! Če vas toča ujame na prostem, čim hitreje najdite varno in trdno streho ter nikar ne zaupajte kapi, dežniku ali kapuci.

Več informacij in nasvetov, kako ravnati pred napovedano ujmo, pa najdete na podstrani Vremenske ujme, ki jo je Zavarovalnica Sava pripravila ravno v ta namen.

