Moškemu iz slovenske Istre, ki je bil lani obsojen na 20 let in deset mesecev zapora zaradi spolne zlorabe svojih hčerk, nato pa je vrhovno sodišče sodbo letos razveljavilo, so znova začeli soditi na koprskem okrožnem sodišču. Njegov odvetnik je predlagal izločitev več sodnikov, sojenje na drugem sodišču in odpravo pripora, pišejo Primorske novice.

Vrhovno sodišče je konec maja sodbo razveljavilo. Pretekli petek se je na koprskem okrožnem sodišču ponovno začelo sojenje, ki bo zaradi zaščite žrtev potekalo za zaprtimi vrati.

Njegov odvetnik Marko Zorman je za časnik Primorske novice pojasnil, da z obtoženim predlagata prenos krajevne pristojnosti, ker so sodišču predložili konkretne primere pristranskosti sodnikov v postopku ponovnega odrejanja pripora in pristranskosti ter drugih kršitev v prejšnji fazi postopka. "Zato bi mu morali soditi na drugem sodišču, in ne na sodišču pod pristojnostjo koprskega višjega sodišča," meni Zorman.

Kriminalisti so preiskavo začeli na podlagi anonimne prijave jeseni 2021

Sodnika, ki sta bila v senatu, sta se medtem že upokojila, zato je Zorman predlagal izločitev vseh treh sodnikov porotnikov. Predsednica koprskega okrožnega sodišča je njegov predlog zavrnila. Sodnik Miha Špilar, ki bo tokrat vodil sojenje, je nato določil 18 dni, v katerih naj bi imeli obravnave. Kot poročajo Primorske novice, bi morali ponovno sojenje končati v petih mesecih, saj mora sodišče obtoženca obsoditi najkasneje v dveh letih od vložitve obtožnice.

Kriminalisti so preiskavo začeli na podlagi anonimne prijave jeseni 2021. Po koncu preiskave je tožilstvo vložilo obtožbo zaradi treh kaznivih dejanj spolnih napadov na osebo, mlajšo od 15 let, in kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja.

Zaradi zlorabljanja svojih treh hčerk je koprsko okrožno sodišče v začetku lanskega leta obtoženega obsodilo na 23 let in pol zapora. Na sodbo sta se pritožila tako obramba kot tožilstvo. Višje sodišče je sodbo nekoliko spremenilo in izpustilo nekatere očitke. Sodbo je znižalo na 20 let in deset mesecev zapora, nato pa jo je vrhovno sodišče razveljavilo.