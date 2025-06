Pijan pri Krškem: ustavil sredi avtoceste in zaspal

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v nedeljo zvečer obravnavali 38-letnika, ki je na Zalokah pri Krškem ustavil avtomobil na pospeševalnem pasu avtoceste in zaspal. Ko so ga zbudili in mu odredili alkotest, je ta pokazal 0,68 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

O nevarnem ravnanju voznika so bili policisti obveščeni nekaj po 22. uri. Ob prihodu so takoj zavarovali območje in ugotovili, da je voznik zaspal v vozilu. Avtomobil so varno odstranili, vozniku pa odredili alkotest.

Za ravnanje in vožnjo pod vplivom alkohola so mu izdali plačilni nalog, z obdolžilnim predlogom pa bodo seznanili sodišče, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.