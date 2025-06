V Varaždinu zaradi mamil prijeli dva Slovenca

Hrvaška policija je v soboto zvečer prijela dva Slovenca, ki sta na parkirišču blizu priljubljenega varaždinskega kopališča Aquacity imela pri sebi mamila. Policija je nato 52-letnika kazensko ovadila zaradi suma proizvodnje in prodaje mamil, pri 54-letnici pa je ugotovila prekršek zaradi posedovanja mamil.

Iz varaždinske policijske uprave so še sporočili, da je 52-letnik policiji prostovoljno izročil 90 gramov različnih mamil, kot so ketamin, amfetamin in ekstazi ter digitalno tehtnico.

Z njim je bila 54-letnica, ki je policiji prav tako prostovoljno izročila okoli 50 gramov marihuane in hašiša ter štiri cigarete z marihuano.

Moškega je policija kazensko ovadila in priprla.