Vrednost ozona je na merilnem mestu Nova Gorica Grčna danes ob 17. uri presegla opozorilno vrednost. Podatki veljajo za širšo okolico. Vrednosti ozona se bodo v večernih urah znižale. Ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka naj v času povišane vrednosti ostajajo v zaprtih prostorih, so sporočili z Agencije RS za okolje.

Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, povzročajo draženje sluznice in dihal. Tudi zdravim ljudem z agencije priporočajo, da se v času povišane vrednosti izogibajo telesnim naporom.

Že drugo takšno opozorilo v nekaj dneh

Agencija za okolje je opozorilo pred povečanimi vrednostmi ozona sicer izdala tudi pretekli konec tedna. Opozorilna vrednost ozona je pri 180 mikrogramih na kubični meter, v nedeljo ob 17. uri pa je bila urna vrednost ozona 182,7 mikrograma na kubični meter, povprečna osemurna pa 145,5 mikrograma na kubični meter.

Kakšno bo vreme ponoči in jutri?

Po napovedi agencije se bo zvečer in ponoči oblačnost povečala, v notranjosti je možna kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija.

V petek bo na Primorskem precej jasno s šibko burjo. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, a se bo čez dan postopno jasnilo. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj.