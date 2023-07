Ponekod že izmerili 35 stopinj Celzija, na Hrvaškem izdali rdeče opozorilo

Danes in v prihodnjih dneh bomo deležni velike toplotne obremenitve. V večjem delu Slovenije bo vrhunec vročinskega vala v sredo, ko se lahko predvsem na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju lokalno ogreje tudi nad 35 stopinj Celzija. Drugod po nižinah bodo termometri večinoma pokazali od 31 do 34 stopinj Celzija. Danes ob 13. uri so po podatkih Arsa najvišje temperature izmerili v Novi Gorici, in sicer 35 stopinj Celzija, le stopinjo manj pa v Osilnici. NIJZ je ob tem podal nekaj uporabnih nasvetov.

Neznosne temperature bodo sicer prekinile tudi občasne nevihte. Že danes proti večeru lahko kakšna nevihta iznad Avstrije doseže severozahodno in severno Slovenijo, pestrejše nevihtno dogajanje pa se nakazuje za sredin večer in noč na četrtek, ko se nam bo od severozahoda bližala vremenska fronta. Pričakovati je mogoče, da bodo takrat nevihte zajele večja območja kot danes in se bodo nadaljevale tudi v četrtek čez dan. Ob veliki nestabilnosti ozračja lahko nastane tudi kakšno neurje, napovedujejo na Metoinfo.si.

Zaradi krajevnih padavin bo v četrtek v večjem delu Slovenije za kakšnih pet stopinj manj vroče, nato pa se bodo temperature znova začele strmo dvigati, tako da se lahko že v nedeljo ponekod spet ogreje nad 35 stopinj Celzija. Vročina bo, kot vse kaže, vztrajala tudi v prvi polovici prihodnjega tedna.

Vedno imejte pri sebi dovolj tekočine, zadržujte se v klimatiziranih prostorih

Na NIJZ opozarjajo, da so ob tako visokih temperaturah še posebej ranljivi starejši, zato je pomembno, da jih večkrat obiščemo, preverimo njihovo zdravstveno stanje in poskrbimo, da redno pijejo. Pomembno je tudi, da poskrbimo, da se starejši zadržujejo v hladnih prostorih. Poskrbeti je treba tudi za duševno bolne, prav tako nosečnice. Zapleti zaradi vročine in dehidracije so pri ranljivih skupinah in tudi pri preostalih lahko nevarni, zato je pomembno, da pravočasno pijemo vodo ali nesladkan čaj, priporočajo na NIJZ, odsvetujejo pa pitje sladkih pijač, alkohola ali kave.

Vedno, ko se odpravljate na pot, poskrbite, da boste pri sebi imeli dovolj tekočine, avtomobil pa pred odhodom klimatizirajte. Pozorni bodite na znake vročinske kapi. Če se nekomu vrti, če mu je slabo, če bruha, ga takoj umaknite v senco in pokličite 112, še svetujejo na NIJZ.

Na Hrvaškem izdali rdeče opozorilo

Podobne napovedi veljajo tudi za Hrvaško. Vremenoslovci so za karlovško in reško županijo izdali oranžno opozorilo, za preostale dele pa rumeno. Za torek je oranžno opozorilo izdano za zagrebško, karlovško, kninsko, splitsko in dubrovniško regijo, za reško pa je zaradi vročine izdano rdečo opozorilo. Temperature bodo ponekod dosegle 35 stopinj Celzija. V četrtek se bodo razmere nekoliko umirile. Zapihal bo jugo in prinesel nekaj oblakov, posebej nad severni jadran, kjer se lahko pojavijo tudi padavine.