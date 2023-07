Neurje povzročilo popoln kaos, burno tudi pri nas #foto

V popoldanskih urah bo ozračje nestabilno, zato lahko na severu, v osrednjem delu in na jugovzhodu pričakujemo nevihte, ki lahko prerastejo v krajevna neurja. Močno neurje se trenutno premika proti Kočevju in se že pojavlja v večjem delu Dolenjske. Nevihtno dogajanje se bo proti večeru prek vzhoda preselilo tudi na severovzhod države. Trenutno o popolnem nevihtnem kaosu poročajo z Nizozemske, kjer je neurje že zahtevalo prvo smrtno žrtev.

Mimo Kočevja se proti Črnomlju približuje močnejša nevihta, prikazuje tudi radarska slika padavin, ponekod pada tudi toča. Nevihta se počasi pomika proti vzhodu, poroča tudi ARSO.

Kot v preteklih dneh lahko tudi tokrat pričakujemo močnejše nalive ter silovit veter oz. vetrovni piš. Zaradi večje količine padavin lahko znova narastejo vodotoki oz. hudourniki, prav tako obstaja nevarnost proženja zemeljskih plazov. Ob razvoju neviht lahko ponekod lokalno pričakujemo tudi točo. Nevihte se bodo pojavljale tudi ponoči, ko nas bo prešla vremenska fronta, napovedujejo na portalu Neurje.si.

Močno neurje na Nizozemskem zahtevalo smrtno žrtev in ohromilo promet

Iz drugih evropskih držav, predvsem Nizozemske, medtem že poročajo o silovitih vetrovnih sunkih, ki povzročajo vetrolom in kaos v prometu. V prihodnjih urah lahko burno dogajanje pričakujejo tudi v Nemčiji.

Na Nizozemskem so zaradi nevihte Poly danes odpovedali na stotine poletov, oblasti pa so ponekod zaustavile ali omejile tudi železniški in cestni promet. Sunki vetra so dosegli hitrost tudi do 140 kilometrov na uro. Na severu države so razglasili najvišjo, rdečo stopnjo nevarnosti. V Haarlemu je umrla ženska, potem ko je na njen avtomobil padlo drevo. Šlo naj bi za najmočnejšo poletno nevihto v državi do zdaj.

Amsterdamsko letališče Schiphol je sporočilo, da bo zaradi močnega vetra, dežja in slabe vodljivosti zračni promet "zelo omejen" vsaj do 16. ure. Odpovedali so okoli 400 letov. Prav tako so odpovedali železniške prevoze do Londona, Kölna in Hamburga, je sporočil nizozemski železniški operater NS.

Obalna straža je medtem rešila ljudi z ladje v bližini Volendama in jahte v bližini Urka na severu države, potem ko sta se zaradi neurja znašli v težavah. Na severu so oblasti pred tem že zaustavile železniški promet in posvarile pred prevračanjem tovornjakov in padci dreves na ceste.

V Amsterdamu najmočnejši sunki vetra izmerjeni poleti

Nekatere šole so zaprte. Oblasti so prebivalce na severu države pozvale, naj ostanejo doma in preobremenjene reševalne službe pokličejo le v primerih, ko je ogroženo življenje.

Nizozemska vremenska služba KNMI je za štiri severne regije izdala opozorilo rdeče stopnje. V pristanišču IJmuiden pri Amsterdamu so izmerili sunke vetra s hitrostjo tudi do 146 kilometrov na uro, kar je najmočnejši veter, ki so ga v državi kadarkoli izmerili poleti.

Na Nizozemskem sezona neviht sicer običajno traja od oktobra do aprila. Država je še posebej ranljiva za učinke podnebnih sprememb in ekstremne vremenske razmere, saj približno tretjina države leži pod morsko gladino.

Napoved za jutri

Jutri bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, na zahodu tudi nevihtami. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

