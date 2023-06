Popoldne siloviti nalivi, strele in toča

Danes bo predvsem na jugovzhodu države še velika toplotna obremenitev. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 35 stopinj Celzija. Popoldne in zvečer bodo ob prehodu hladne fronte mogoča krajevna neurja s silovitimi nalivi, močnimi sunki vetra in točo, opozarjajo na agenciji za okolje. Zaradi visokih temperatur so na agenciji za okolje za jugovzhod Slovenije razglasili oranžno opozorilo.

Po napovedih agencije za okolje bo danes sprva precej jasno, čez dan pa se bo oblačnost povečala. Temperature po nižinah bodo še večinoma okoli 33, na jugovzhodu bo blizu 35 stopinj Celzija. Popoldne nas bo dosegla izrazita hladna fronta, v notranjosti Slovenije bodo nastajale plohe in nevihte.

Krajevna neurja bodo spremljali tudi številni udari strel in siloviti nalivi, ob katerih lahko hitro narastejo in poplavijo posamezni hudourniški vodotoki, na manjših območjih se bo pojavljala tudi toča. Neurja bodo sprva verjetnejša na Gorenjskem, Koroškem in v osrednji Sloveniji, kasneje pa se lahko pojavijo tudi na Štajerskem, v Prekmurju, Zasavju, Posavju, na Dolenjskem in v Beli krajini.

Zvečer in ponoči lahko nevihte zajamejo tudi Tržaški zaliv in zahodno obalo Istre, kjer lahko za krajši čas zapiha tramontana, ki se bo kasneje obrnila v burjo. Nad odprtim morjem bo veter lahko dosegel hitrost okoli sto kilometrov na uro, zato bo morje močneje vzvalovano. Opozorilo velja tudi za vse, ki počitnikujete v kampih, kjer bodo največjo nevarnost predstavljala drevesa, ki lahko klonejo pod sunki vetra, še opozarjajo na Meteoinfo.

Ponoči bodo padavine ponehale

Ob koncu tedna bo vreme ugodnejše. Ob severovzhodnem vetru bo nad naše kraje dotekal manj vroč in bolj suh zrak. Ponoči bodo padavine ponehale, le ob morju bo še mogoča kakšna nevihta. Jutri bo na Primorskem precej jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, pihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 23 do 27 stopinj Celzija, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, a brez izrazite vročine.