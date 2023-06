"Na cestah nas verjetno čaka eden najhujših tednov"

Čaka nas verjetno eden najhujših tednov, kar zadeva gost promet in zastoje na slovenskih cestah, napovedujejo na prometnoinformacijskem centru. Ceste bodo najbolj obremenjene danes popoldne in jutri dopoldne. Danes začne veljati tudi dodatna omejitev prometa za tovorna vozila.

V začetku šolskih počitnic na prometnoinformacijskem centru napovedujejo še večjo gnečo na cestah, kot jo že imamo. Zelo veliko gostoto prometa je pričakovati iz smeri Avstrije proti meji s Hrvaško, predvsem danes popoldne in jutri dopoldne. Promet se že zgoščuje na Primorskem ter v okolici Ljubljane in Maribora.

Trenutne razmere na slovenskih cestah:

Poleg tega ta konec tedna na slovenskih cestah začne veljati dodatna omejitev tovornega prometa. Tovornjaki, težji od sedem ton in pol, na slovenske avtoceste razen ob nedeljah od danes ne smejo zapeljati tudi ob sobotah med 8. in 13. uro. Na nekaterih odsekih prepoved velja med 6. in 16. uro. Omejitev velja do 3. septembra.

Na prometnoinformacijskem centru sicer mirijo, da "sedanje stanje ne pomeni, da bo julija še huje". Napovedujejo, da bo huje samo na primorski avtocesti oziroma od Karavank do meje s hrvaško Istro, jutranje in prometne konice, razen tiste na primorski avtocesti, pa bodo manjše.