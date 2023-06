Dobro načrtujte pot, vozite previdno, pa lep dopust!

Na agenciji za varnost prometa poudarjajo, da visoke temperature, zastoji in spremembe voznih razmer zaradi neviht ali toče vplivajo na vozne sposobnosti, vse to pa od udeležencev v prometu zahteva večjo previdnost.

Ob zadnjem šolskem dnevu in začetku poletnih počitnic agencija za varnost prometa opozarja na povečan promet in poziva k doslednemu upoštevanju prometnih pravil. Počitnice se začnejo tudi na Poljskem, zato danes popoldne in tudi jutri na cestah pričakujemo visoko gostoto prometa. Ker se obeta vroč prazničen konec tedna, danes tudi s plohami in nevihtami, pozivajo k previdnosti in defenzivni vožnji. Ljudem priporočajo še, da pred odhodom od doma pot dobro načrtujejo.

Kot so sporočili z agencije, bo ob koncu tedna močno povečana gostota prometa tudi zaradi del na cesti in večjega tranzita. Voznike opozarjajo, da v primeru zastojev vselej ustvarijo reševalni pas. Obenem poudarjajo, da visoke temperature, zastoji in spremembe voznih razmer zaradi neviht ali toče vplivajo na vozne sposobnosti, vse to pa od udeležencev v prometu zahteva večjo previdnost.

Vedno naj ima prednost ranljivejši v prometu

Posameznike opozarjajo, naj bodo še posebej pozorni na najbolj ranljive udeležence na cesti, med katere spadajo pešci, kolesarji, vozniki e-skirojev, mopedisti in motoristi. Treba je poskrbeti tudi za najmlajše, da bodo v prometu varni. Vedno jih je treba pravilno namestiti v otroške zadrževalne sisteme, hkrati pa poskrbeti za dosledno pripenjanje.

Še posebej poudarjajo, da v parkiranem in zaprtem vozilu nikdar ne smemo puščati nikogar, saj se lahko hitro pojavi toplotni udar, za kar so še bolj dovzetni otroci, starejši in kronični bolniki. Pri zunanji temperaturi 32 stopinj Celzija je v vozilu po 20 minutah že 49 stopinj Celzija, opozarjajo. Ob tem tudi priporočajo, da se pred odhodom na pot vozilo dobro prezrači in ohladi.

Na kolesu, skiroju, e-skiroju ali rolkah pa naj otroci svoje glave vedno opremijo z zaščitno čelado, ki jo agencija priporoča tudi po 18. letu.

Preverite vozilo, ne pozabite na zalogo vode!

Na agenciji tudi priporočajo, da ljudje pred odhodom od doma pot dobro organizirajo in načrtujejo. Ob tem naj preverijo delovanje vozila, za kar lahko posameznik poskrbi s preventivnim pregledom v servisni delavnici. Priporočajo tudi, da pred odhodom preverite stanje na cestah in veljavnost dokumentov.

AMZS svetuje: Kako ravnati ob okvari ali nesreči?



Dandanes je najpomembnejši pripomoček za pomoč pri okvari avtomobila mobilni telefon, s katerim lahko pokličete na pomoč.



Ob okvari vozila je treba najprej poskrbeti za varnost.

- Ko se z avtom ustavite ob robu ceste (na skrajnem desnem robu odstavnega pasu oziroma ceste), vključite varnostne utripalke (vsi štirje smerniki),

- oblecite odsevni telovnik, tudi če to v državi, v kateri ste, po zakonu ni obvezno,

- in postavite varnostni trikotnik – postaviti ga moramo najmanj sto ali 150 metrov za avtom, v ovinku, ki zakriva mesto okvare, pa sto metrov pred ovinkom, na avtocesti in hitri cesti, kjer so hitrosti višje, pa na oddaljenosti od 250 do 400 metrov.

- Ne bo škodilo, če boste imeli pri roki tudi baterijsko svetilko in dežni plašč. Tema ali dež, v najslabšem primeru pa oboje skupaj, vam lahko še dodatno zagrenita že tako neprijetno situacijo.

- Šele ko je avto označen in ste se vi umaknili na varno, pokličite na pomoč AMZS (1987 v Sloveniji, +386 1 530 53 53 iz tujine).

- Sami lahko poskrbite za menjavo kolesa; poskrbite, da imate s sabo ustrezno orodje za zamenjavo kolesa in rezervno kolo. Če vaš avtomobil nima rezervnega kolesa, morate imeti homologirani kit za krpanje pnevmatik. Svetujemo, da se z navodili za uporabo seznanite še pred odhodom na pot.

Po postavitvi varnostnega trikotnika se je treba umakniti s ceste. Če je le mogoče, se umaknite za ograjo ob robu ceste oziroma ob odstavnem pasu. Če je avto iz kakršnegakoli razloga zaustavljen na prehitevalnem pasu, se postavite za srednjo varnostno ograjo, vedno pa za vozilo, gledano v smeri vožnje.

Foto: Tamino Petelinšek/STA Za varnost voznika in potnikov je nujno, da so med vožnjo vsi pravilno pripeti z varnostnim pasom. Ustrezno pa morajo biti pospravljeni tudi predmeti. Prtljaga mora biti v vozilu pravilno zložena in varno pritrjena, da ob morebitnem trku ne poleti z mesta. Zagotoviti je treba tudi dobro preglednost skozi vsa okna in ogledala. Posameznik pa mora poskrbeti tudi za zadostno količino vode za vse potnike v vozilu.

Nič alkohola, telefoniranja med vožnjo, pač pa počitek po potrebi

Na agenciji udeležence v prometu opozarjajo, naj bodo med vožnjo strpni in da prilagodijo hitrost vožnje razmeram na cesti. Ravnati je treba defenzivno in vzdrževati ustrezno varnostno razdaljo. Poudarjajo, da je vožnja pod vplivom alkohola prepovedana, med vožnjo je prav tako prepovedana uporaba mobilnega telefona. Med daljšo vožnjo pa naj vozniki poskrbijo tudi za redne postanke, približno na vsaki dve uri. Če je na potovanju več oseb z veljavnim vozniškim dovoljenjem, naj si ti vožnjo razdelijo, priporočajo.

Če se med vožnjo pojavijo znaki utrujenosti in zaspanosti, kot so zehanje, pogosto mežikanje, občutek potrebe počitka ali izgube pozornosti, se je treba v najkrajšem mogočem času na varnem mestu ustaviti ter poskrbeti za ustrezno psihofizično stanje.