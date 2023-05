Pri sosedih zvišali kazni: če boste imeli med vožnjo telefon v roki ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Globa za prehitro vožnjo ob uporabi telefona brez naprave za prostoročno telefoniranje lahko namesto dozdajšnjih 72 evrov stane do 140 evrov, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Po uradnih podatkih so lani v Avstriji izrekli kazni zaradi vožnje s telefonom v roki več kot 130 tisoč voznikom.

Za vožnjo avtomobila brez pripetega varnostnega pasu ali za vožnjo z motorjem oz. mopedom brez varnostne čelade pa je po novem zagrožena kazen v višini 50 namesto 35 evrov, če kršitelja ujamejo na kraju samem. V primeru prijave se lahko kazen zviša do 100 evrov.

Na Poljskem so kazni še višje

Avstrijski mediji ob tem opozarjajo, da so marsikje po Evropi kazni za telefoniranje med vožnjo še višje. Na Poljskem, na primer, znaša globa najmanj 100 evrov in v Romuniji 115 evrov, višja kot v Avstriji je tudi v Italiji (165 evrov) in Španiji (200 evrov).

V Sloveniji so se kazni za uporabo mobilnih telefonov med vožnjo zvišale avgusta 2021, in sicer se prekršek od tedaj kaznuje z 250 evri in tremi kazenskimi točkami.