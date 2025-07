Začelo se je: na cestah zastoji, pripravite se na vikend

O zastojih že poročajo na gorenjski avtocesti med Vodicami in predorom Šentvid proti Ljubljani, kjer se pot podaljša za okoli 15 minut, so sporočili na prometnoinfromacijskem centru.

Zastoji nastajajo tudi drugod po državi, in sicer na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Tepanjem in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zgoščen promet je tudi med Domžalami in Ljubljano proti Ljubljani ter med Šentrupertom in Žalcem proti Celju.

Na glavni cesti Kočevje–Ljubljana je na Škofljici pri železniškem prehodu močno oviran promet zaradi okvare zapornic.

Preverite, kakšno je stanje na cestah

Če ni nujno, ta konec tedna raje ostanite doma. V primeru, da se odpravite na pot, nujno preverite, kakšno je stanje na cestah. Vozite strpno, na pot se odpravite z zadostno količino vode in v primeru prometne nesreče ne pozabite na reševalni pas.