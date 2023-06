Oranžno opozorilo: huda vročina, toča do sedmih centimetrov premera, rušilen veter #video

Agencija za okolje (Arso) opozarja, da bodo danes pozno popoldne in zvečer predvsem na severovzhodu mogoča krajevna neurja. Po napovedih portala neurje.si lahko pričakujemo močnejša neurja z debelo točo do sedmih centimetrov premera, poleg toče pa bo težave povzročal rušilen, orkanski veter oz. nevihtni piš, ki lahko prav tako ponekod preseže 100 kilometrov na uro. Danes ter v četrtek sredi dneva in popoldne bo tudi velika toplotna obremenitev, ki bo najizrazitejša v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Arso je za ta območja izdal oranžno vremensko opozorilo.

Pozno popoldne in zvečer bodo predvsem na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju nevihte, lahko tudi močnejše, opozarja Arso. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Še nekoliko bolj vroče bo v četrtek, ko bodo najnižje jutranje temperature od 15 do 21, najvišje dnevne pa od 31 do 37 stopinj Celzija.

Oranžno vremensko opozorilo, s katerim prebivalce opozarja na dodatno previdnost, je Arso izdal za danes in četrtek za osrednjo Slovenijo skupaj s celotno vzhodno polovico države.

Na Arsu odsvetujejo velike fizične napore

Arso opozarja, da bodo visoke temperature vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije, zato svetuje zadrževanje v senci in odsvetuje velike fizične napore.

"Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite," so zapisali pri Arsu.

Mogoče tudi poplave

Ob mogočih lokalno močnejših nalivih s točo, močnejšimi piši vetra in udari strel Arso med drugim opozarja, da so ob hudourniških vodotokih mogoče tudi poplave. Ljudem svetuje, da počakajo na varnem mestu v zgradbi ali v vozilu, če so na prostem.

"Med nevihto se ne zadržujte pod drevesi ali daljnovodi, udar strele je smrtno nevaren! Ne zadržujte se v bližini hudourniških vodotokov. Ne parkirajte pod drevesi," opozarjajo pri Arsu.

Najhuje bo v petek

Pri neurje.si opozarjajo pred "nevarno vremensko situacijo" in napovedujejo, da bi se lahko v petek sprva pojavile tako imenovane predfrontalne nevihte, v popoldanskih urah in proti večeru, meteorološki portal Sat24 napoveduje časovnico med 14. in 23. uro, pa bo Slovenijo prešel večji nevihtni sistem, ki bo nato nadaljeval pot proti Hrvaški in jugu Balkanskega polotoka.