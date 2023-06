Svarilo: v petek morda prihaja nevarno vreme

V drugi polovici tedna lahko temperature ponekod po državi dosežejo in tudi presežejo 35 stopinj Celzija, meteorološki spletni portal neurje.si pa opozarja na nevarno vreme, ki se lahko zaradi več različnih dejavnikov razvije v petek. Že danes in jutri lahko sicer nastanejo posamezne močnejše nevihte, sunki vetra pa lahko lokalno dosežejo hitrost tudi do 90 kilometrov na uro.

Ta teden bodo ob visokih temperaturah, ki se bodo približale rekordnim junijskim - najvišja je bila izmerjena 22. junija lani na vremenski postaji Podnanos, ko je termometer pokazal kar 38,0 stopinje Celzija -, zaznamovala tudi potencialno zelo silovita neurja, piše portal neurje.si.

Nad osrednjim delom Evrope je namreč nastalo območje izrazite vremenske nestabilnosti, ki bo zaradi prepleta več različnih dejavnikov glavni vzrok za nastanek močnejših neviht. Te se bodo sprva pojavljale v drugih državah, a bodo prešle tudi naše kraje, so napovedali.

Nastanek lokalnih vročinskih neviht je sicer mogoč že danes in v sredo, ponekod so se pojavile tudi že v ponedeljek, manjša verjetnost za nastanek neviht pa bo v četrtek, ko so sicer napovedane najvišje temperature, ponekod naj bi segle tudi do 35 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes in jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Jutri pozno popoldne ali zvečer lahko ob meji z Avstrijo nastane kakšna nevihta. pic.twitter.com/2WaB1QpGgV — ARSO vreme (@meteoSI) June 20, 2023

V petek "mati vseh neviht"? Opozorilo pred "nevarno vremensko situacijo".

Pri neurje.si opozarjajo pred "nevarno vremensko situacijo" in napovedujejo, da bi se lahko v petek sprva pojavile tako imenovane predfrontalne nevihte, v popoldanskih urah in proti večeru, meteorološki portal Sat24 napoveduje časovnico med 14. in 23. uro, pa bo Slovenijo prešel večji nevihtni sistem, ki bo nato nadaljeval pot proti Hrvaški in jugu Balkanskega polotoka.

Sunki vetra bi lahko v prihodnjih dneh dosegli od 70 pa tudi do 90 kilometrov na uro, med prehodom nevihtnega sistema pa sta mogoča tudi padanje debelejše toče in pojav nevihtnega piša, še opozarjajo pri neurje.si. Dodajajo, da bodo bolj točne napovedi, kako natanko ali če sploh bodo nevihte Slovenijo bičale v petek, lahko podali v četrtek oziroma petek zjutraj.

Preberite tudi: