Veter odkril gimnazijo, plaz delno zasul avtobus

Včeraj okoli 20. ure je nevihta z močnim deževjem in vetrom zajela območje Ljubljane in se pomikala proti vzhodu države. Skupno so zaradi neurja z obilnim deževjem in močnim vetrom zabeležili 39 dogodkov, od tega največ na območju Ljubljane. Na cesti Litija–Zagorje je veter podrl drevo, ki je padlo na avtobus, na delovišču ceste Zagorje ob Savi–Litija je kamniti plaz delno zasul in poškodoval avtobus, na železniški progi med Savo in Mošenikom se je zaradi plazu iztiril potniški vlak, v Litiji pa je močan veter odkril gimnazijo.