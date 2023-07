Franja v letošnji sezoni najverjetneje ne bo več sprejemala turistov #foto

Neurja z močnejšimi nalivi in točo, ki so v četrtek povzročila veliko škode po vsej državi, so se umirila. Padavine so skladno z napovedmi agencije za okolje (Arso) ponoči ponehale, tudi reke so večinoma začele upadati. Danes se tako nadaljujeta ocenjevanje in sanacija škode, tudi v Cerknem. Tam so zaradi obilnih padavin v četrtek poplavljali vodotoki, voda je drla po cestah in zalivala objekte. Precej poškodovana je tudi Partizanska bolnica Franja.

Po do sedaj zbranih podatkih uprave za zaščito in reševanje so bila prizadeta območja Regijskih centrov za obveščanje Brežice (165 dogodkov), Celje (158), Kranj (150), Ljubljana (41), Maribor (458), Murska Sobota (434), Nova Gorica (77), Novo mesto (8), Postojna (8), Ptuj (66), Slovenj Gradec (209) in Trbovlje (3), kjer so gasilske in druge enote na terenu zaradi vetroloma odstranjevale podrta drevesa in vejevje, prekrivale odkrite strehe na objektih in zemeljske plazove, zaradi poplav meteornih vod črpale vodo iz objektov, ukrepale zaradi poplav ob vodotokih, zaradi udarov strel gasile požare objektov ter opravljale druge tehnične in druge pomoči, vezane na dogodek večjega obsega. V kampih v Naklem, Čezsoči in v Šentjerneju so otroke na taborjenju zaradi vremenskih nevarnosti evakuirali na varno lokacijo. Zabeležili smo tudi več nenačrtnih motenj, omejitev ali prekinitev oskrbe z električno energijo ter prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov.

V večernih urah je močno narasla in poplavljala reka Cerkniščica, močneje so narasle tudi reke v severnem, vzhodnem in deloma osrednjem delu Slovenije, kjer prevladuje velika vodnatost. Naraščale so tudi reke na Koroškem, Idrijca, Sora ter reke v porečjih Dravinje in Savinje. Skupaj so zabeležili 1.777 dogodkov. Na terenu je bilo aktiviranih 345 prostovoljnih in 13 poklicnih gasilskih enot ter druge enote in službe.

Uničena tudi bolnišnica Franja

Po prvih informacijah so v celoti uničene tri barake, še tri so delno poškodovane, uničena sta dostop do vhodnega objekta in električna napeljava, so zapisali na spletni strani ministrstva za kulturo.

Foto: ZBV NOB Brežice / Facebook

Takoj ko bo zagotovljen varen prehod, se bodo ekipi na terenu pridružili sodelavci Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kjer so že aktivirali ekipe za popis škode in pripravo interventnih ukrepov.

"Ekstremni vremenski pojavi, ki so najbolj viden izraz podnebne krize, so postali dejavnik, ki ga moramo upoštevati pri načrtovanju, upravljanju naravnih virov, skrbi za naše grajeno okolje in prilagoditve našemu sodobnemu načinu življenja," so zapisali. Na ministrstvu pričakujejo, da Franja ne bo edini primer poškodovane dediščine, poročila s terena namreč šele prihajajo.

Pristojni predvidevajo, da v letošnji sezoni Franja najverjetneje ne bo več sprejemala turistov, je poročal Primorski val. Direktor mestnega muzeja Idrija Miha Kosmač je namreč za radio dejal, da so bile zaradi letošnjega neurja delno poplavljene vse barake, dostopna pot pa uničena, zato je škoda precejšnja. "Najprej je treba prijaviti škodo, pripraviti sanacijski načrt in ukrepe skupaj z zavodom za varstvo kulturne dediščine v sodelovanju z ministrstvom za kulturo in ostalimi podpornimi službami," je poudaril.

Foto: Klemen Korenjak

Območje si bosta na terenu prihodnji teden ogledala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko ter minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan z ministrskima ekipama.

V Cerknem sirene za splošno nevarnost

Zaradi poplav so se v četrtek popolne v Cerknem oglasile sirene za splošno nevarnost, saj je zaradi velikih količin padlega dežja voda v središču mesta drla po cestah in s seboj odnašala betonska korita za rože in zabojnik za kosovne odpadke, zalilo je tudi parkirišče pošte in pritlične prostore. Med drugim je zalilo stanovanjski objekt v kraju Gorenji Novaki, poškodovano je bilo ostrešje stanovanjskega objekta na Bukovem.

Vodja intervencije Primož Eržen iz Prostovoljnega gasilskega društva Cerkno je povedal, da so na terenu sodelovale vse razpoložljive sile, aktivirana so bila vsa gasilska družba z Gasilske zveze Cerkno, za pomoč pa so prosili tudi društva z Idrijskega.

Ocena škode in odpravljanje posledic se bosta tako nadaljevala danes, tudi na območju Krškega, kjer je v četrtek klestila velika toča.

Državni sekretar na obrambnem ministrstvu Rudi Medved in poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan sta si že v četrtek ogledala posledice neurja v Pomurju. Medved je po koncu obiska v Turnišču povedal, da je neurje razdejanje povzročilo vse od Bovca oziroma Posočja, prek Gorenjske, Koroške, celjskega območja in Savinjske doline, mariborskega konca do Prekmurja.

Razdejanje po neurju v Pomurju Foto: Murski val/STA

Medved je priznal, da so to razsežnosti škode, ki jih občine same ne bodo mogle odpraviti, in obljubil hiter odziv države.

Na fotografiji občina Turnišče Foto: Neurje.si / Facebook

Poškodbe na šolskih objektih v Pomurju si bo danes ogledal tudi minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, ki se bo ustavil na Osnovni šoli Cankova, na Osnovni šoli Turnišče in na Biotehniški šoli Rakičan.

Posledice po nočnem neurju v Posočju Foto: STA

Na Dolenjskem in v Posavju četrtkova toča največ škode povzročila v Krškem in na Mirni

V Mestni občini Krško je toča, velika tudi do sedem centimetrov, poškodovala strehe od 150 do 200 objektov in številne avtomobile. "Poškodovani so bili vsi avtomobili brez zavetja na območjih mestne četrti Krško ter krajevnih skupnosti Zdole, Dolenja vas, Brestanica, Gora, Videm in delno tudi Veliki Trn. Poškodovana so tudi vsa občinska vozila, ki so bila parkirana pred mestno hišo," je za STA povedal krški župan Janez Kerin. Škoda bo po njegovih besedah velika tudi v kmetijstvu.

Trenutno sicer v občini posledice neurja še ocenjujejo. Čez dan bo stekel popis škode, v ponedeljek bo občinska komisija za elementarne nesreče začela tudi z ogledi škode v kmetijstvu. Danes bo Krško obiskal in si ogledal škodo državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved.

V občini Mirna jo je po besedah župana Dušana Skerbiša najbolj skupilo središče Mirne, kjer je toča, velika kot jajce, poškodovala več streh, med njimi tudi streho občinske stavbe in šole, ter več sto avtomobilov. Precej škode je nastalo tudi na kmetijskih pridelkih.

Streho ene od hiš so gasilci prekrili s folijo, na preostalih, ki so bile manj poškodovane, poteka zamenjava strešnikov. Podstrešje občinske stavbe je popolnoma razmočeno in ga bo treba skupaj s streho v prihodnjih dneh sanirati, je povedal za STA.

Kako velika bo škoda, je po besedah župana težko reči, saj njen popis še poteka, zagotovo pa bo presegla nekaj 100 tisoč evrov. Veliko ljudi ima sicer premoženje zavarovano, ne pa vsi, je povedal.

V občini Brežice je po besedah tamkajšnjega župana Ivana Molana velika škoda nastala predvsem v kmetijstvu, manj je škode na objektih. Poškodovani so sadno drevje in vinogradi, predvsem tam, kjer nimajo mrež proti toči.

Kmetijski pridelki so poškodovani tudi v občini Mokronog - Trebelno, kjer jih je po besedah župana Franca Glušiča toča na srečo zgolj oplazila. Še največ škode je v Laknicah in na Svetem Vrhu, poškodovane so tudi strehe objektov perutninske farme v Martinji vasi.

Tudi občini Šentrupert in Sevnica je nevihtni pas s točo zgolj oplazil. V Šentrupertu je po besedah župana Tomaža Ramovša toča ponekod poškodovala kmetijske pridelke, gasilci so imeli tudi nekaj intervencij zaradi meteorne vode, večje škode pa ni. Tudi v Sevnici so imeli gasilci kar nekaj dela zaradi meteornih vod in vetra, večje škode na objektih in kmetijstvu pa tudi tam ni, so za STA povedali na občini.

Ribčev Laz: posledice neurja v Bohinju Foto: Tinkara Zupan / STA

Ozračje se bo medtem danes ponoči umirilo in postopno zjasnilo. Na Primorskem bo pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija, še napoveduje Arso. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo sončno in spet bolj vroče.

Posledice neurja na Bohinjskem Foto: Meteoinfo Slovenija