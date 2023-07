Na agenciji za okolje (Arso) so za torek izdali oranžno opozorilo za celotno Slovenijo. Po besedah meteorologa Branka Gregorčiča nas danes in v torek čaka podobno vremensko dogajanje kot v preteklem tednu. Že zvečer in ponoči lahko predvsem v severni Sloveniji pričakujemo razvoj prvih močnejših neviht, je napovedal v današnji izjavi za medije.

Meteorolog Brane Gregorčič poudarja, da se bodo vremenske nevšečnosti, podobne tistim iz preteklega tedna, začele predvidoma danes pozno zvečer ali ponoči.

"Na severu Slovenije sprva pričakujemo neurja z močnim vetrom, krajevno lahko tudi točo in nalive. Še večja težava pa bodo nalivi v torek čez dan, saj se lahko nad določenimi območji tudi obnavljajo, posledično pa lahko zelo narastejo hudourniški vodotoki. V južni polovici Slovenije lahko v torek popoldne lokalno verjetno pričakujejo debelejšo točo, tako da bomo tudi na agenciji spremljali, kaj se dogaja z vremenom, in po potrebi tudi zaostrili stopnjo vremenskega opozorila, kot smo ga že nekajkrat letos," je poudaril Gregorčič.

V času burnega vremenskega dogajanja raje ostanite doma

Nevihte se bodo nadaljevale v torek, kar velja predvsem za območje Gorenjske, Koroške, dela Štajerske in Prekmurja, je dodal Gregorčič. Ljudem svetuje, da so v prihodnjih 36 urah pozorni na vremensko dogajanje in sproti spremljajo opozorila in radarsko sliko ter omejijo aktivnosti na prostem v tistem času, ko bo vremensko dogajanje najbolj burno.

Letošnje poletje diametralno nasprotje lanskega

Letošnje poletje je, kar zadeva vreme, sicer diametralno nasprotno od lanskega, ko smo se soočali s sušo in požarno ogroženostjo. Gregorčič ob tem ne izključuje, da se bomo s podobnimi vremenskimi situacijami kot v lanskem in letošnjem letu bolj pogosto soočali tudi v prihodnjih letih. Poudarja sicer, da so za predviden razvoj klimatskih značilnosti na našem območju sicer bolj značilna sušna poletja.

Kot je pojasnil vreme letos poleti krojita hud vročinski val nad Sredozemljem in hladno atlantsko vreme nad severnim delom Evrope, meja med tema dvema, zelo različnima zračnima masama, pa poteka preko območja Alp. Prav nad območjem Alp pa pogosto nastajajo nevihte in neurja, ki hitro potujejo z vetrom zahodnih smeri.

Na novinarski konferenci je sodeloval tudi poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, ki ljudi poziva, naj upoštevajo vsa navodila pristojnih služb, ki so na terenu – torej civilne zaščite, gasilcev, policistov ...

"Ker vsi želijo, da se ljudem ne bi nič zgodilo," je dejal. Izdal je odredbo o povečani stopnji pripravljenosti, ki velja do četrtka zjutraj. "Upam, da bo pokrito vse to dogajanje, ki ga je Brane navedel," je dejal. V pripravljenosti pa je tudi del Slovenske vojske, ki že pomaga na nekaterih območjih, je dodal.