Del Slovenije popoldne spet na udaru, lokalno še hujše nevihte #foto

Čeprav je bila nedelja vremensko mirnejša, z ekstremnimi pojavi po ocenah vremenoslovcev še nismo opravili. Od danes zvečer do srede bodo mogoče močnejše nevihte. Sprva naj bi bili glavna nevarnost močni sunki vetra in toča, od torka popoldne pa tudi dolgotrajni nalivi. V sredo naj bi se nato občutneje ohladilo, vreme pa umirilo.

⛈ Nad zahodno in srednjo Evropo so se že začele pojavljati plohe in nevihte, v zahodnih Alpah tudi neurja. Nad severno Italijo bodo prav tako nastajale močnejše nevihte, ki se lahko v drugi polovici dneva razširile nad severno Slovenijo.



Agencija za okolje (Arso) je za sever Slovenije za popoldne izdala oranžno vremensko opozorilo pred močnejšimi krajevnimi nevihtami. Opozorilo za severozahod države velja od 19. ure, za severovzhod pa od 18. ure. Lokalno so mogoči močnejši nalivi s točo, močnejši sunki vetra in udari strel, ob hudourniških vodotokih pa so mogoče poplave, opozarja.

ORANŽNA - NEVIHTE - Slovenija - severovzhod

Pon, 24.7.2023 18h Tor, 25.7.2023 1h.

Vremenska napoved pravi, da bo danes čez dan pretežno jasno in spet precej vroče s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija, proti večeru pa bo oblačnost od zahoda naraščala in v zahodni Sloveniji bodo mogoče nevihte. V noči na torek in v torek naj bi bilo nato spremenljivo z nevihtami, v noči na sredo pa bo dež zajel vso Slovenijo in v sredo dopoldne ponehal.

Čaka nas nemirno vreme

A vremenoslovec pri agenciji za okolje Blaž Šter je v nedeljo zvečer na Twitterju opozoril na zadnje vremenske modele, ki kažejo, da bodo od ponedeljka zvečer do srede mogoče močnejše nevihte. Sprva bodo glavna nevarnost močni sunki vetra in toča, od torka popoldne pa tudi dolgotrajni nalivi.

Z ekstremnim vremenom še nismo opravili. Od ponedeljka zvečer do srede bodo može močnejše nevihte. Sprva bo glavna nevarnost močni sunki vetra in toča, od torka popoldne tudi dolgotrajni nalivi.⚠️Poleg nestabilnosti bo tokrat striženje vetra še bolj izrazito, kot v tem tednu.⛈️ pic.twitter.com/Hf4bqQKK5N — Blaž Šter (@vremenolovec) July 23, 2023

Poleg nestabilnosti v ozračju naj bi bilo tokrat striženje vetra, ki spodbuja razvoj ekstremnih pojavov, še bolj izrazito kot v preteklem tednu, ko je niz nevihtnih linij povzročil razdejanje v številnih delih države. Na spletni strani Ciklon.si ob pričakovanih prehodih nevihtnih linij opozarjajo pred nevarnostjo orkanskih vetrov.

Močne nevihte, umiritev v sredo

Ravno omenjeno močno striženje vetra grozi tudi severni Italiji, kjer so v preteklem tednu nastajale intenzivne in uničujoče nevihtne celice ter se nato premikale proti Sloveniji in Hrvaški. Podobno naj bi se dogajalo tudi tokrat.

Ob koncu tega nemirnega dogajanja se bo v sredo po napovedih razjasnilo in ohladilo, nato pa trenutno kaže na bolj umirjeno poletno vreme s temperaturami do 30 stopinj Celzija.

V torek mogoča razlivanja in poplave

Reke po Sloveniji medtem upadajo, najhitreje na severovzhodu Slovenije, kjer so v preteklih dneh najbolj narasle. Dravinja, Pesnica in Ščavnica ter posamezne manjše reke v porečju Savinje še ohranjajo velike pretoke. Vodnatost drugih rek v severni in vzhodni Sloveniji je večinoma srednja, medtem ko so reke na Primorskem, Notranjskem in Kočevskem malo vodnate. Danes čez dan bodo reke še upadale.

Za torek je medtem Arso oranžno vremensko opozorilo pred neurji izdal za celotno Slovenijo. Ob tem opozarjajo, da bo v torek in v noči na sredo ob intenzivnih in dolgotrajnejših nevihtah z nalivi v večjem delu države verjetno razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek. Pri tem bo poplavljala tudi padavinska in zaledna voda.

Zaradi velike predhodne vodnatosti in namočenosti tal bodo ponovno najmočneje naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke na severovzhodu države. V torek zvečer in v sredo čez dan bodo naraščale tudi večje reke po državi. Vodnatost rek v severni, severovzhodni in deloma osrednji Sloveniji bo velika, na jugozahodu in jugi države pa večinoma srednja, še napoveduje Arso.