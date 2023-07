Popoldansko neurje, ki je prešlo državo, je tudi tokrat povzročilo precej težav. Najhuje je na območju Črne na Koroškem, kjer so zaradi močnih padavin nastale hudourniške poplave. Zaprtih je nekaj cest, sprožili so alarm za splošno nevarnost, evakuirati so morali 20 ljudi, so za STA pojasnili na pristojni upravi za zaščito in reševanje.

Da so razmere katastrofalne, so na Facebooku zapisali gasilci iz Črne na Koroškem. Na terenu je več kot 30 operativcev, pomagajo jim tudi preostale enote iz Mežiške doline. "Prosim, dajte nam prostor, in pazite nase," so pozvali.

Vodja slovenjgraške izpostave uprave za zaščito in reševanje Nada Jeseničnik Krajnc je za STA povedala, da je v občini Črna na Koroškem zalilo številne hiše, odneslo je tudi hlev. Zaradi nevarnosti plazov − nekaj se jih je že sprožilo − so v Črni na Koroškem sprožili tudi sireno za splošno nevarnost in evakuirali 20 ljudi.

Namestili so jih v tamkajšnji kulturni in gasilski dom, nudijo jim vso razpoložljivo pomoč, je za STA povedala županja Črne na Koroškem Romana Lesjak. Naročili so tudi strokovnjaka za plazove, ki bo ocenil stanje. V soboto zjutraj na pomoč pride tudi Slovenska vojska, je povedala za Televizijo Slovenija.

Težave so tudi drugod, a točnih informacij Jeseničnik Kranjčeva zaradi števila klicev na center za obveščanje še ni mogla posredovati. Na terenu so sicer vse razpoložljive enote pristojnih služb, ki pomagajo odstranjevati posledice.

Kot je razvidno iz objav na družbenih omrežjih, so nekatere ceste na območju zaradi posledic neurja neprevozne. Lesjakova je za STA povedala, da je med drugim zaprt del ceste Črna na Koroškem−Sleme, a je urejen obvoz. Čez ta del ceste je namreč zdrsnilo gospodarsko poslopje.

V zadnjih urah sta močno narasli Meža in Mislinja. Na izpostavljenih mestih so še možna razlivanja, je agencija za okolje zapisala na Twitterju. Naraščanje obeh rek se bo tudi v spodnjem toku kmalu ustalilo, so dodali.

Spet padala tudi toča

Močna nevihtna linija, ki je nastala nad severno Italijo, je okoli 14. ure dosegla zahod Slovenije in se nato premaknila proti vzhodu čez celotno Slovenijo. Po sedaj zbranih podatkih so na upravi za zaščito in reševanje zabeležili 245 dogodkov, in sicer na območjih regijskih centrov Brežice štiri, Celje 65, Koper 12, Kranj devet, Ljubljana 47, Maribor devet, Nova Gorica dva, Novo mesto 12, Postojna tri, Slovenj Gradec 77 in Trbovlje pet.

Gasilci iz 106 gasilskih enot so spet odstranjevali predvsem podrta drevesa in prekrivali odkrite strehe objektov ter prečrpavali meteorno vodo iz objektov. Zaradi močnega deževja so nastajali večji hudourniki in narasli vodotoki, ki so poplavljali prostore objektov in vozišča. Prav tako se je sprožilo več zemeljskih plazov. V Ankaranu se je zaradi močnega vetra odvezala jadrnica, v občini Metlika pa so iz kampa blizu naselja Želebej gasilci na varno umaknili 23 otrok.

Nevihtni sistem, ki je popoldne zajel zahodno in osrednjo Slovenijo, je nekoliko oslabljen potoval naprej proti vzhodu, so poročali na Arsu. Neurje, za katero je Arso za zahod in osrednji del države izdal najvišje, rdeče opozorilo, so spremljali močni sunki vetra in ponekod tudi toča.

Izmerjeni sunki vetra ob prehodu nevihte čez Slovensko Istro.🍃 pic.twitter.com/uJ3SptOlW7 — ARSO vreme (@meteoSI) July 21, 2023

Ta posnetek je nastal v Kopru. Na strani Meteoinfo Slovenija na Facebooku ga je poslala Tina Matoz.

O toči poročajo iz Komende:

Močno neurje je bilo tudi na Obali in v Istri, drugod po Sloveniji pa so nastajale močne nevihte, ki so se od zahoda pomikale proti vzhodu Slovenije.

Močno neurje se obeta Obali, Istri. Tudi drugod po Sloveniji močne nevihte. ⚠️ pic.twitter.com/itvnyYkY17 — Blaž Šter (@vremenolovec) July 21, 2023

Sanacija je stekla, a bo dolgotrajna

Neurja so v zadnjih dneh v državnih gozdovih po prvih ocenah poškodovala najmanj 150 tisoč kubičnih metrov lesne mase, kar je več kot desetino letne proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov v teh gozdovih, je sporočila družba Slovenski državni gozdovi, ki pričakuje, da bo končna škoda še višja.

Rdeče opozorilo se bo verjetno še razširilo

Prek severne Italije se Sloveniji bliža zelo organizirana nevihtna linija, ki bo predvidoma med 14. in 18. uro prešla tudi vso Slovenijo, je dopoldan za STA povedal meteorolog na Arsu Brane Gregorčič.

Tako lahko že kmalu pričakujemo začetek vremenskih neurij na zahodu Slovenije, tudi slovenska Istra pri tem ni izvzeta, močne nevihte pa se bodo potem pomikale proti vzhodu in v najkasneje štirih urah prečkale ozemlje celotne Slovenije, je dejal. Nad morjem v Tržaškem zalivu in ob slovenski obali so mogoči močnejši sunki severnega vetra, tako imenovana tramontana, s tem pa tudi hitro povišano valovanje morja.

"Zato smo izdali tudi vremensko opozorilo najvišje stopnje najprej za zahodne regije, verjetno ga bomo potem razširili tudi na vzhodno, če se ne bo kaj vmes spremenilo," je dejal Gregorčič. Foto: Bor Slana

Toča lahko lokalno uniči posevke. Ob hudourniških vodotokih so mogoče silovite poplave. Zelo verjetne so poplave meteorne vode, udari strel lahko zanetijo požare. Veter lahko ruva drevesa in odkriva strehe, opozarjajo na Arsu.

Če ni nujno, se ne odpravljajte na pot

Ob tem ljudem svetujejo, naj se med nevihto ne odpravljajo na pot, če to ni nujno potrebno, temveč naj počakajo na varnem mestu. Na prostem naj poiščejo zavetje v zgradbah ali v vozilu.

"Med nevihto se ne zadržujte pod drevesi ali daljnovodi, udar strele je smrtno nevaren. Ne zadržujte se v bližini hudourniških vodotokov. Ne izpostavljajte se, ko pada toča, zrna vas lahko poškodujejo. Ne parkirajte pod drevesi," še opozarja agencija.

Zaradi zamenjave zračnih mas v troposferi so na agenciji malo po 12. uri v ozračje spustili meteorološki balon. Podatki bodo na voljo malo po 14. uri, z njimi pa bodo dobili pomembne informacije o trenutnem stanju ozračja.

🎈Zaradi zamenjave zračnih mas v troposferi smo malo po 12. uri spustili še en meteorološki balon. Podatki radiosondaže bodo na voljo malo po 14. uri, z njimi pa bomo dobili pomembne informacije o trenutnem stanju ozračja.🎈 pic.twitter.com/bKzoeUEwAF — ARSO vreme (@meteoSI) July 21, 2023

Nestabilno vreme vse do nedelje

Nadaljevanje nevihtnega dogajanja po Sloveniji pričakujemo še do sredine noči na soboto, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

V soboto bo nato še nekaj ploh in neviht, ki pa predvidoma ne bodo tako močne kot današnje. Nedelja in ponedeljek pa bosta dva mirna sončna dneva, je dodal Gregorčič.