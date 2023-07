Sloveniji se približuje huda nevihta

Po podatkih agencije za okolje (Arso) sta ob meji z Italijo nastali dve močnejši nevihtni celici, ki potujeta proti vzhodu. Prva se iznad Tržaškega zaliva pomika v notranjost Slovenije v smeri Pivke in Ilirske Bistrice, druga pa je zajela območje južno od Bovca. Arso ob močnejših nalivih opozarja tudi na naraščanje hudourniških vodotokov. Nestabilno vreme se bo tako nadaljevalo, nevihte pa bodo popoldne in zvečer zajela vso Slovenijo.

Arso je zaradi povečane verjetnosti krajevnih neurij za območje celotne Slovenije za današnji dan izdal oranžno opozorilo.

Nestabilno vreme se bo nadaljevalo

Po več nevihtnih dneh stabilnega vremena tako še ne bo. Kot napovedujejo, bo danes in v soboto spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekatere so lahko tudi močnejše. Krajevne plohe in nevihte se bodo nadaljevale v noč.

Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Tudi četrtkove nevihte s točo povzročile številne nevšečnosti

Po močnih sredinih neurjih so tudi četrtkove nevihte, ki so popoldne in zvečer zajele del države, prinesle številne nevšečnosti. Okoli 17. ure je najprej severni, nato pa osrednji in jugovzhodni del države zajelo neurje z močnim dežjem in vetrom, ponekod je padala tudi toča. Znova je bilo najhuje na Celjskem, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so bila prizadeta območja regijskih centrov za obveščanje Brežice, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec, Novo mesto in Celje, kjer se je neurje najbolj razbesnelo, saj so po do zdaj zbranih podatkih zabeležili 261 od skupno 426 dogodkov.

V občini Kozje je toča povzročila veliko škode na poljščinah in objektih, na območju občine Mokronog - Trebelno pa škodo na nekaj objektih. Močan veter je podiral drevesa, električne in komunikacijske drogove ter odkrival strehe objektov. Zaradi podrtega drevja je bilo neprevoznih nekaj cest.

Meteorna voda je zalila stanovanjske, gospodarske in druge objekte ter poplavila vozišča. Zaradi razmočenega terena se je sprožilo devet zemeljskih plazov. V naselju Parož v občini Dobrna in v naselju Kozjak v občini Mislinja sta bili poškodovani cesti, v naselju Lemberg pri Novi Cerkvi v občini Vojnik pa je zemeljski plaz poškodoval stanovanjsko hišo, so navedli v poročilu uprave za zaščito in reševanje.

Za sanacijo posledic so bila po njihovih podatkih aktivirane 103 gasilske enote, od tega tri poklicne. Gasilci so iz poplavljenih objektov črpali meteorno vodo, čistili cestne prepuste, s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte, zasilno prekrili poškodovana ostrešja in splazeno zemljino ter odstranjevali podrto drevje in vejevje.