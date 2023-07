Nevihta zajela vso državo, ponekod pada tudi toča #video

Močan nevihtni sistem je prešel zahodno in osrednjo Slovenijo, sedaj pa se je po podatkih Agencije RS za okolje (Arso), ki je za to območje izdal rdeče opozorilo, nevihtna linija pomaknila proti vzhodu, kjer sedaj prav tako velja najvišja stopnja opozorila. Prinaša zelo močne sunke vetra, okolico Ribnice pa je prešla izrazitejša nevihta s točo. Posnetek prikazuje nevihtno dogajanje na Jesenicah, ki ga spremlja močan veter. Današnje vremensko dogajanje spremljamo v živo.

V vasici Kompolje (Dobrepolje) je po poročanju portala Neurje.si padala tudi toča.

Nadaljevanje nevihtnega dogajanja po Sloveniji meteorologi pričakujejo pozno popoldne, zvečer in v noči na četrtek.

Tudi v četrtek krajevne plohe in nevihte

V drugi polovici noči se bo vreme umirilo. Proti jutru se bo začelo jasniti, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva deloma jasno. Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni Sloveniji. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Veter podiral drevesa in odkrival strehe

V torek pozno popoldne je večji del Slovenije zajelo neurje z močnim vetrom, dežjem in udari strel. V občinah Kostel, Kranjska Gora in Brežice so gasilci na varno evakuirali 253 ljudi, ki so taborili na prostem, veter je po celotni državi podiral drevesa in odkrival strehe, nekateri deli pa so bili celo brez električne energije.

Meteorologi so zabeležili tudi rekordno visoke sunke vetra. Na Kredarici je po podatkih Arsa veter dosegel hitrost 164 kilometrov na uro, na Krvavcu 136 kilometrov na uro, na območju Črnomlja pa so zabeležili sunek vetra s hitrostjo 106 kilometrov na uro.