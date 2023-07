Na varno evakuirali več kot 200 ljudi, neurij s točo še ni konec

V torek pozno popoldne je večji del Slovenije zajelo neurje z močnim vetrom, dežjem ter udari strel. V občinah Kostel, Kranjska Gora in Brežice so gasilci na varno evakuirali 253 ljudi, ki so taborili na prostem, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. A vremensko dogajanje se še ne bo umirilo, za danes popoldne in zvečer so napovedana nova neurja s točo, vetrom in močnimi nalivi.

Slovenijo je v torek prešla obsežna nevihtna linija in se razdelila na dva dela. Prvi se je usmeril proti Savinjski in prešel pas med Celjem in Mariborom. Zahodni del linije pa se je iz severne Primorske usmeril nad Notranjsko, osrednjo Slovenijo in se pomaknil proti Dolenjski, Kočevski in Beli krajini.

Na Kredarici je po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) veter dosegel hitrost 164 kilometrov na uro, na Krvavcu 136 kilometrov na uro. Na območju Črnomlja so zabeležili sunek vetra s hitrostjo 106 kilometrov na uro.

Veter je podiral drevesa in odkrival strehe, v nekaterih delih države je bilo zvečer brez električne energije več tisoč odjemalcev.

Gasilci so na varno evakuirali 253 ljudi, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. V občini Kostel je močan veter uničil šotorišče tabornikov, gasilci so evakuirali skupino 110 ljudi, od tega 70 otrok, v Center šolskih in obšolskih dejavnosti Fara. V naselju Dovje v občini Kranjska Gora so gasilci zaradi močnega vetra v prostore osnovne šole evakuirali 45 otrok, ki so taborili na prostem. V naselju Velike Malence v občini Brežice pa so gasilci iz kampa v prostore gasilskega doma evakuirali 98 tabornikov.

Gasilci odstranjevali podrta drevesa in prekrivali odkrite strehe

Gasilci desetih poklicnih enot in 301 prostovoljnega društva so s cestišč, objektov, vozil in telekomunikacijskih vodov odstranjevali večje število podrtih dreves ter prekrivali odkrite strehe stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, industrijskih in poslovnih objektov.

Podrta drevesa in veter so povzročili škodo na objektih, cestni in železniški infrastrukturi ter na vozilih. Na progi v Grosupljem je zaradi podrtih dreves prišlo do prekinitve železniškega prometa. Posledice vetroloma so odpravljali tudi delavci cestnih, komunalnih, elektro in drugih podjetij.

Kako obsežna je škoda torkovih neurij, bo bolj znano danes.

Tudi za danes napovedana huda neurja

Vreme nad Slovenijo se je torek zvečer umirilo. Danes čez dan bo večinoma sončno in v južni polovici Slovenije vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 stopinj Celzija.

Vendar pa se po napovedih vremenoslovcev Agencije za okolje (Arso) tudi danes popoldne, zvečer in v noči na četrtek obetajo krajevna neurja s točo, vetrom in močnimi nalivi. Arso je izdal oranžno opozorilo za vso državo.

Na severu bodo že dopoldne lahko nastale posamezne plohe ali nevihte. Popoldne pa bodo močnejše nevihte od severa zajele večji del Slovenije ter se nadaljevale v noč. V drugi polovici noči se bo vreme umirilo.