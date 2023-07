Arso za vso državo izdal oranžno opozorilo, to nam grozi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo po večini države še sončno in vroče, živo srebro se bo povzpelo do 35 stopinj Celzija. Podobno vreme sebo nadaljevalo tudi v sredo, medtem ko v četrtek in petek kaže na spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, vročina pa bo popustila. Foto: ARSO/meteo.si

Danes bo večinoma sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Na Agenciji za okolje (Arso) so za vso državo izdali oranžno vremensko opozorilo. V večjem delu Slovenije bo sredi dneva in popoldne po nižinah namreč velika toplotna obremenitev, predvsem popoldne in zvečer pa povečana verjetnost za močne nevihte in krajevna neurja s točo, sunki vetra in močnimi nalivi.

Dobro jutro, danes bo sončno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Jutri popoldne se bodo nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Možna bodo neurja. pic.twitter.com/5SlYZOUz93 — ARSO vreme (@meteoSI) July 18, 2023

V ponedeljek popoldne so marsikje po državi kar nekaj preglavic povzročale nevihte in poplavljeni vodotoki. Tudi danes popolne in zvečer bodo povsod po državi nastajale močne nevihte.

Glavni nevarnosti bosta ponovno močan nevihtni piš in toča. Ker se bo nevihtni sistem hitro pomikal, je nekoliko manjša verjetnost obilnejših nalivov.

Kratkotrajno a intenzivno nevihtno dogajanje

Današnje nevihtno dogajanje bo kratkotrajno, a bo lahko zelo intenzivno, napovedujejo vremenoslovci. Slovenijo bo nato po napovedih Arsa v sredo prešla hladna fronta in, kot kaže zaenkrat, več valov močnejših neviht.

Medtem bodo še danes ponoči na Primorskem temperature marsikje ostale nad 20 stopinj Celzija.

Vrečkova na ogled bolnice Franja, Pirc Musarjeva v Krško

Neurje z močnimi sunki vetra je prejšnji teden pustošilo v velikem delu Slovenije. Med drugim je toča povzročila veliko škode na Dolenjskem in v Posavju. V Cerknem so zaradi obilnih padavin poplavljali vodotoki, voda je drla po cestah in zalivala objekte. Območje Partizanske bolnica Franja, ki je bila v neurju precej poškodovana, si bo danes skupaj s sodelavci ogledala ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa bo danes obiskala podjetje Evrosad v Krškem, kjer se bo seznanila z razmerami na terenu in nekaterimi primeri dobrih praks zaščite pridelkov pred ekstremnimi vremenskimi pojavi. Obisk pri vodilnem slovenskem podjetju na področju pridelovanja sadja bo priložnost za pogovor o stanju na področju živilske samooskrbnosti v Sloveniji ter možnostih in priložnostih za trajnostni razvoj na tem področju, so sporočili z urada predsednice.